自编自导罪案｜女同党协助将赃款存放家中 认洗黑钱罪准保释明日求情

荔枝角收押所一名还柙犯串谋女友及3名同党策划两宗自编自导管有非法枪械、炸药或毒品的罪案，让另外两名涉抢劫及贩毒的疑犯向警方提供罪案线报为由，向法庭申请减刑。其中一名涉案女子今（7日）早上在西九龙裁判法院（暂区域法院）承认洗黑钱罪，案情指被告负责收取赃款，并将款项安置在家中。控方接纳无证据显示被告知悉该笔现金牵涉甚么罪行，亦无证据她参与相关罪行，暂委法官李志豪将案件押后至明日求情。

27岁被告郑乐琳，被控洗黑钱罪。控罪指，她于2022年5月24日至31日期间，在香港知道或有合理理由相信某项财产，即现金319,500元，全部或部分、直接或间接代表任何人从可公诉罪行的得益而仍处理该财产；余下4名被告王珏琛、王珏琛的女朋友刘臻颐、王珏琛的同党关宇轩及温展鹏早前承认串谋妨碍司法公正罪及洗黑钱等罪被判监。

案情指，2021年9月至2022年5月期间，王珏琛还柙惩教署荔枝角收押所，因而认识另外两名还柙犯陈逸衡及李观浩。王珏琛向其女友刘臻颐、两名同党关宇轩及温展鹏提出，策划两宗自编自导罪案，让陈逸衡及李观浩向警方提供线报破案，从而便利二人在各自案件的司法程序中向法院申请减刑，而二人的家人则分别向王珏琛支付150万元报酬，刘臻颐将部份现金由温展鹏保管。廉署及后于温展鹏的住所检取共31.9万元。

当时被告郑乐琳与温展鹏是情侣关系，同住屯门某单位。而郑乐琳曾与刘臻颐在2022年5月24日至29日之间分别3度会面，郑乐琳从刘臻颐取走共约31万元。郑乐琳在警诫下承认，自己是代表男友温展鹏从刘臻颐收取现金，自己曾三次与刘臻颐相约见面及取得现金，及后将金钱放在单位睡房内，而郑乐琳可以从刘臻颐取得约2万元「生活费」。

案件编号：DCCC 373/2024

法庭记者：黄巧儿

