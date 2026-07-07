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的士礼貌活动启动礼今日举行 派大使驻守景点及口岸的士站 吁司机：唔拣客、唔拒载、唔滥收车资

社会
更新时间：12:52 2026-07-07 HKT
发布时间：12:52 2026-07-07 HKT

香港的士业议会今日（7日）举办《的士礼貌活动2026》，以「以客为尊，礼貌行先」为口号，冀深化的士司机的礼貌及专业行为。活动将派遣由大学生组成的礼貌大使团队，于6月15日至9月3日期间驻守港九新界多个繁忙的士站和海洋公园、天星码头等热门旅游景点，以及海陆空口岸的士站派发宣传单张及纪念品，并协助乘客安全有序地上车。

料明年初强制安装车厢「三宝」

的士业议会主席黄卓邦致辞时表示，活动亦会提醒司机「唔拣客、唔拒载、唔滥收车资」，冀推动的士业界良性发展，带来积极改变与进步。黄卓邦又指，业界正积极配合政府的「组合拳」政策，包括推行违例记分制，以严厉打击违规行为；推行强制电子支付，便利乘客并有效减低滥收车资的可能性。他又说，预计明年初会为全港的士强制安装「三宝」监督的士司机服务，包括车厢摄像镜头、行车纪录仪（车Cam）及全球卫星导航系统（GPS），从根本杜绝违法行为。

运输署冀议会多向业界宣传电子支付

运输署署长谢咏谊表示，的士司机是旅客来港其中一群最先接触的前线服务员，司机态度和礼貌直接影响香港形象和印象。她赞扬今年活动口号「礼貌问声好，电子支付好」，指除鼓励有礼貌，更鼓励司机使用电子支付，便利市民和游客。她希望议会多向业界宣传电子支付，而署方未来将落实强制安装车厢录影系统，以保障司机与乘客双方利益，并继续透过「的士服务嘉许计划」表扬优秀司机。

陈恒镔：市民已能明显感受到服务质素提升

立法会交通事务委员会主席陈恒镔提到，近年运输署与业界通力合作，市民已能明显感受到服务质素提升。针对「白牌车」，陈恒镔指政府已完成网约车规管审议，认为业界须在健全法规下「有秩序营运」，而非任其野蛮生长，透过加强执法与罚则保障乘客安全，更能为的士行业营造更公平健康的营运环境。

林铭锋：绝大多数的士司机都是敬业乐业

航运交通界立法会议员林铭锋则强调，本港绝大多数的士司机都是敬业乐业、礼貌待客，不但会主动与乘客沟通路线、主动避开塞车路段，更会贴心协助行动不便者和搬运行李。他呼吁社会不应因极少数「害群之马」而抹杀大多数司机的辛勤付出。他指，作为服务业，只有司机与乘客互相尊重，才能共同创造和谐愉快的出行体验。

现场亦进行启动仪式，由司仪引领现场人士叫口号，包括「礼貌问声好，电子支付好」、「有礼服务，口碑载道」、「以客为尊，礼貌行先」，其余人附和「我做到」。启动礼上亦有五间的士车队及八达通公司代表介绍其运作情况。

记者、摄影：陈俊豪

 

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