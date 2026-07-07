上环5100万日圆抢劫案 控方拟合并5涉案被告案件 转介区院审理

上环今年初发生5,100万日圆（约258万港元）抢劫案，3名日籍男子与52岁中国籍女传译员涉案被捕，其中1男更疑为「内应」负责通风报信，4人同被控一项串谋抢劫罪；警方后来再拘捕1名日籍男子，他涉嫌与案有关及串谋盗窃2,790万日圆。两案今（7日）于东区裁判法院提讯，5名被告暂毋须答辩，以待控方索取法律意见，控方拟合并案件及转介区域法院处理。主任裁判官张志伟押后案件至9月8日再讯，各被告续须还柙。

上环1月30日发生劫案5,100万日圆抢劫案，图为警方检获的证物。资料图片

抢劫案被告为23岁无业男下村桂吾、28岁无业男山口将人、52岁女传译员李楠及27岁文员铃木悠介。控罪指，4人于2026年1月30日在上环德辅道中兴业商业中心外串谋抢劫，及劫去日本籍男子芜木顺一共5,100万日圆。4名被告今暂毋须答辩，他们均没有保释申请，续须还柙。

此外，57岁日本籍男子Hirose Koki疑牵涉同一事件，他涉嫌偷窃2,790万日圆，被控1项串谋盗窃罪，其案件今再提讯及暂毋须答辩。控方亦申请该案押后至9月8日再讯，以待索取法律意见。控方另透露，可能会将两案合并及转介区域法院处理。

案件编号：ESCC 303、359/2026

法庭记者：王仁昌

