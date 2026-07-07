西医戴港盛涉滥发过千张「免针纸」  获发人士作供称求诊时没身体检查  戴问「千五蚊一张 O唔Ok？」

76岁注册男西医戴港盛涉嫌于2022年6月至9月，向病人滥发过千张俗称「免针纸」的新冠疫苗接种医学豁免证明书，与另一名女商人同被控1项不诚实取用电脑罪，戴港盛另再被控洗黑钱等合共17项罪，2名被告否认控罪受审。控方今（7日）早上于区域法院传召获签发「免针纸」人士出庭作证。病人交代获律政司免予起诉，供称求诊时交代过小时接受胃部手术，不时有胃炎及胃酸倒流，「所以想开张免针纸」，付款后取得「免针纸」，求诊过程中没有戴港盛没有检查或追问。

控方今传召获签发「免针纸」人士杨联欣作供，杨联欣交代曾收到律政司免予起诉书，当中指若在庭上如实作供，则不会被起诉不诚实取用电脑罪。杨联欣忆述2022年2月11日及8月8日前向被告戴港盛求诊，事前「facebook 有人介绍有诊所可以开免针纸」，初次求诊时到场后有姑娘登记身份证，没有量体温血压或询问何事。

证人：杨联欣。何君健摄

杨联欣续指内进诊症室后问「系咪有免针纸开？」戴港盛反问「系咪有人介绍？」杨联欣答「喺facebook 嘅大埔group 有人介绍呢间诊所有免针纸开」，戴港盛再问「身体有冇异常？」杨联欣交代「细个时候喺大陆出世，细个时候做过胃部手术，周不时会有胃炎同埋胃酸倒流，所以想开张免针纸。」戴港盛指「千五蚊一张，O唔Ok？」杨联欣同意并付款后，对方遂叫自己到门外等，其后从姑娘手中接过「免针纸」，求诊过程中没有戴港盛没有检查或其他追问，自己从未提及血压低、敏感、支气管哮喘或应激性胃溃疡，过程为时约10分钟。

杨联欣忆述半年后发现安心出行中「免针纸」逾期失效后，遂第2次求诊。杨联欣求诊时戴港盛先问「有冇来过？」杨联欣答「有，都系开张免针纸，我张免针纸已经过期，想重新开多张。」对方指今次三千多元一张，杨联欣遂同意并支付现金，之后从姑娘处取得「免针纸」。

辩方盘问指杨联欣曾接种HPV疫苗，并告知戴港盛，又曾提及皮肤敏感，戴港盛做过口腔检查，检查牙齿有否遭胃酸灼伤，杨联欣今一概否认。法官练锦鸿主动问及杨联欣何以不愿接种疫苗，杨联欣解释「身体问题，报道话有副作用，惊起上来就唔打」。

证人 樊震豪。何君健摄

获签发「免针纸」人士樊震豪作供指同年5月10日案发时与友人谈及疫情，对疫苗感到担忧，友人遂介绍戴港盛医生。樊震豪忆述求诊时先向姑娘登记个人资料，惟没有任何检查。内进求诊时戴港盛问「做咩睇医生？」樊震豪答「我对个疫苗有担心，好惊会有过敏反应」，樊震豪解释自己有皮肤敏感、气管敏感及鼻敏感等，戴港盛没有追问或回应，樊震豪支付三千多元现金后离开。

盘问下樊震豪同意曾向戴港盛提及转季时会脸部及眼睛红肿和气喘，小时候曾到东区医院求医，2017年左右曾出现药物敏感，惟戴港盛没有追问。练官提问下，樊震豪解释抗拒疫苗因为「惊有反应⋯⋯皮肤敏感，有几个朋友有呢个反应」。

案件编号：DCCC1239/2023

法庭记者：陈子豪

