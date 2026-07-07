外佣｜工会倡加薪至6770元 雇佣公会料雇主难接受 吁加薪150至200元

有外籍家庭佣工工会联会建议将外佣的规定最低工资由现时的5,100元大幅调升至6,770元；同时建议膳食津贴由现时的1,236元增逾一倍至2,770元。香港雇佣公会主席陈东风今日（7日）接受电台节目访问时表示，有关加幅过高，大部分雇主难以接受，指出外佣基本开支由雇主包办，实际面对的通胀压力仅0.5%。他建议加薪150至200元更合理，并可调升膳食津贴至1,500元。

陈东风指出，根据业界观察，目前约有八成外佣正领取5,100元的标准最低工资，另有15%至20%获发较高工资（约5,300至5,500元），仅极少数人能获得6,000元或以上的待遇。

业界料雇主难以接受

对于工会提出加薪至6,770元的诉求，陈东风认为大部分雇主均难以接受。虽然政府公布5月份通胀率约为2%，但由于外佣的膳食、住宿及交通等基本生活开支，均是由雇主全数包办，外佣本身仅受小部分开支影响，其所面对的实际通胀压力最多只有0.5%。其余的通胀压力其实已全数转移至雇主身上。陈东风认为，以通胀为由要求大幅加薪的说服力较弱。

倡按工龄双轨制 熟手外佣可自行议薪

对于另有团体提出将工资提高至6,172元，他同样认为超过6,000的水平难以令雇主接受。他建议将最低工资调升150至200会较为合理，或可考虑按工龄实施双轨制，如初来港外佣维持基本标准工资，而拥有5年或以上工龄的熟手外佣，则由雇主与外佣自行商议5,500至6,000的薪酬，这对双方更为公平。

邻近地区竞争力未见流失

被问及若薪金过低会否影响香港的吸引力，陈东风分析指，本港现时的竞争力与台湾、新加坡及马来西亚等地基本持平。他指出，马来西亚的外佣薪酬普遍低于香港，而吸纳大量菲律宾及印尼外佣的中东地区，薪酬亦仅维持于3,500至4,000元。虽然欧美等地提供上万港元的高薪，但属于技术工人等其他工种，与家庭佣工性质不同，因此香港面对的竞争压力并非太大。

建议膳食津贴调升至$1,500

膳食安排，陈东风解释，现时合约法例规定雇主必须提供免费膳食，市场上高达九成雇主均是包办外佣膳食。只有少数雇主因自身饮食习惯如茹素，或经常外出用膳，才会发放膳食津贴。对于工会要求将膳食津贴大幅增至2,770元，陈东风重申，膳食津贴的本意是供外佣购买基本粮食如米、菜、肉等，以便在雇主家中烹调，而非补贴外佣餐餐外出购买现成饭盒。他认为，将膳食津贴调升至约1,500元，已足够应付外佣自行加工食材的开支。