何伯认以折刀刺伤何太  何伯因病入院缺席聆讯 押后7.21判刑

「何伯」何煊及何太叶秀定婚后关系转差，何太去年5月欲离开同居单位时，遭何伯从后用折刀袭击，何伯被捕后称「因为佢（何太）要离婚改嫁走佬，所以我激气就攞刀插佢」。何伯早前承认有意图而伤人罪，法官陈广池今（7月7日）早在区域法院指，法庭得悉何伯昨晚身体抱恙而入院，医生认为何伯暂时须留院观察，故缺席今日判刑聆讯，望被告能早日出院，并将案件押后至7月21日判刑。

陈官透露，本案原定于今早判刑，惟何伯昨晚身体抱恙而入院，故缺席今日聆讯。陈官指，何伯于6月27日至7月6日期间曾因病留院，及后于7月6日下午出院，惟同日晚上又再度入院。法庭原本已安排专家为何伯解读早前索取的报告，而何伯早前再度申请法援遭拒，今日没有法律代表出庭，故法庭不能在被告缺席下判刑，陈官望被告能早日出院，并将案件押后至7月21日判刑。

现年79岁的被告何煊，承认于2025年5月30日在屯门欣宝路10号菁田邨菁信楼25楼电梯大堂，意图使叶秀定身体受严重伤害而非法及恶意伤害她。

案件编号：DCCC 1513/2025

法庭记者：黄巧儿

