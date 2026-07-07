强积金︱政府拟增MPF拖欠供款两级附加费 议员忧增中小企现金流紧绌恐成催命符

为加强对雇主拖延清缴拖欠雇员强积金（MPF）供款的阻吓力，财经事务及库务局建议修例，实施两级制附加费，在现有5%附加费基础上，增加一级附加费：若雇主在供款日起计120日内，仍未缴清拖欠的供款及第一级附加费，将须缴付欠款额10%的第二级附加费。有立法会议员担忧会增加中小企现金流的压力，新附加罚款或成为企业老板的催命符。

工业界(第一)立法会议员黄永威今（7月7日）在电台节目指，对政府修例的方向表示理解，但强调现时并非合适时机。他指出，目前香港经济仍在复苏阶段，加上去年强积金投资基金表现不佳，中小企正面临巨大的营运及现金流压力。

忧对中小企构成沉重压力

黄永威指出，自疫情以来，商界的现金流及「数期」习惯已大幅改变。他举例指，企业收款的数期由以往的30日大幅拖长至数个月，甚至有知名餐饮业老板需要卖掉三间屋来套现为员工出粮，反映市场资金紧绌。若在此时针对动辄过千万薪酬开支的企业加征10%附加费，将对他们构成沉重压力。他认为，新措施会有一定阻吓力，但亦忧虑或成为企业老板的催命符。

针对新措施细节，黄永威建议当局延长120日的时限，给予非刻意拖欠的雇主更多时间向银行融资或等待资金回笼。

促厘清未交入息资料罚款计算方式

对于当局亦建议赋权积金局，可要求怀疑拖欠供款的雇主在不少于14日内提交雇员的入息资料。他希望当局厘清未交入息资料罚款计算方式，业界极度关注首次一万元的罚款是「按个案（公司）」还是「按人头」计算。若按人头计算，一间过百人的公司若因不熟悉程序而漏报，将面临巨额罚款。他呼吁当局给予雇主适应期及清晰指引。

逾九成欠款可追回 反映多数雇主「非无钱」

劳工界立法会议员周小松在同一节目上，则对政府的建议表示全力支持。他认为拖欠供款数字逐年递增，反映问题日益严重，10%的附加费属合适及具备适当阻吓力的做法。

周小松指，近年拖欠强积金供款的情况日趋严重。在积金局发出的近40万张追缴通知书中，最终成功追回的欠款高达1.91亿元，同一时间因企业破产或无钱而无法追回的款项仅约1,000万元。这意味著只有约5%的雇主是因无钱供款，绝大部分雇主在当局追讨下均能缴清款项。

周小松认为，现时设定的120日期限相当合理。他补充，10%附加费并非唯一的阻吓手段，若雇主属屡犯或恶意拖欠，政府仍可采取民事甚至刑事检控等更严厉的手段作处罚。

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