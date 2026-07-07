Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

天文台｜黄色暴雨警告信号生效 是否改发红色暴雨警告信号 视乎该雷雨区发展

社会
更新时间：05:31 2026-07-07 HKT
发布时间：05:31 2026-07-07 HKT

天文台于清晨5时30分发出黄色暴雨警告信号。

天文台7时35分发出特别天气提示，强雷雨区正影响本港，是否需要发出红色暴雨警告信号要视乎该雷雨区的发展。市民请保持高度警惕，并留意最新天气消息。

天文台早上7时30分发出新界北部水浸特别报告。

活跃偏南气流及高空扰动正为广东及南海北部带来雷雨。

本港地区今日天气预测，大致多云，间中有骤雨及狂风雷暴，雨势有时颇大。日间最高气温约30度。吹和缓至清劲偏南风，离岸及高地间中吹强风。

展望明日天气仍然不稳定，初时部分地区雨势颇大。本周后期骤雨减少，渐转天晴，星期五及星期六部分地区极端酷热。

分区气温
分区气温
九天天气预报
九天天气预报

活跃偏南气流及高空扰动会在今明两日为广东沿岸带来骤雨及狂风雷暴。位于西北太平洋的热带气旋巴威会在未来两三日移向台湾以东海域，随后靠近华东沿岸。受其外围下沉气流影响，本周后期华南天色渐转晴朗，星期五及星期六内陆地区极端酷热，而高温亦可能触发骤雨。预料一道广阔低压槽会在下周初为南海北部及华南沿岸带来不稳定天气。

最Hit
世界杯2026｜C朗夺冠梦碎！西班牙91分钟绝杀葡萄牙闯8强
世界杯2026｜C朗夺冠梦碎！西班牙91分钟绝杀葡萄牙闯8强
足球世界
3小时前
周星驰《功夫女足》7月11日全国上映 梦幻阵容曝光 刘嘉玲蔡思贝佐藤健有份参演
周星驰《功夫女足》7月11日全国上映 梦幻阵容曝光 刘嘉玲蔡思贝佐藤健有份参演
影视圈
18小时前
《五个小孩的校长》「嘉嘉」变IB状元 前童星傅舜盈成高材生 目标赴澳洲读兽医（右图：唐绮晴摄）
《五个小孩的校长》「嘉嘉」变IB状元 前童星傅舜盈成高材生 目标赴澳洲读兽医
影视圈
11小时前
公屋家访新方法？房署突击直入厨厕全屋画图 网民提醒：拒开门后果严重或被终止租约｜Juicy叮
公屋家访新方法？房署突击直入厨厕全屋画图 网民提醒：拒开门后果严重或被终止租约｜Juicy叮
时事热话
19小时前
成功举报滥用公屋收$3000！网民分享房署信庆祝引热议 小心后续1事「唔安宁」...?
成功举报滥用公屋收$3000奖励！网民分享房署信庆祝引热议 小心后续1事「唔安宁」...?
生活百科
21小时前
苏志威刘小慧细女苏靖珺IB考逾36分 自爆「全靠AI」？ 弃时装梦升香港大学读中史
苏志威刘小慧细女苏靖珺IB考逾36分 自爆「全靠AI」？ 弃时装梦升香港大学读中史
影视圈
10小时前
陈松伶现身《中年好声音4》妆容惹热议 被指脸部浮肿僵硬 网民：个嘴有啲怪怪哋
陈松伶现身《中年好声音4》妆容惹热议 被指脸部浮肿僵硬 网民：个嘴有啲怪怪哋
影视圈
13小时前
最不懂的事！香港厕所这一设计令内地客大呼「理解不能」网民反指：建议全国推广 
最不懂的事！香港厕所这一设计令内地客大呼「理解不能」网民反指：建议全国推广 
生活百科
2026-07-05 10:01 HKT
满分女外佣惊爆双面生活 偷著男雇主衣服「做一事」 苦主崩溃想炒 老婆竟反常护航？｜Juicy叮
满分女外佣惊爆双面生活 偷著男雇主衣服「做一事」 苦主崩溃想炒 老婆竟反常护航？｜Juicy叮
时事热话
16小时前
郑秀文启德演唱会周五开锣突然告吹 主办方宣布《You and Mi》三场演出变免费答谢会
01:19
郑秀文启德演唱会周五开锣突然告吹 主办方宣布《You and Mi》三场演出变免费答谢会
影视圈
17小时前