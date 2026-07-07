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天文台清晨5时30分发出黄色暴雨警告信号

社会
更新时间：05:31 2026-07-07 HKT
发布时间：05:31 2026-07-07 HKT

 天文台于清晨5时30分发出黄色暴雨警告信号。

天文台5时10分发出特别天气提示，预料强阵风吹袭香港。天文台提醒市民，如身处室外，请尽快到安全地方躲避。在上午5时正左右，长洲录得每小时约70公里的强阵风。

活跃偏南气流及高空扰动正为广东及南海北部带来雷雨。

本港地区今日天气预测，大致多云，间中有骤雨及狂风雷暴，雨势有时颇大。日间最高气温约30度。吹和缓至清劲偏南风，离岸及高地间中吹强风。

展望明日天气仍然不稳定，初时部分地区雨势颇大。本周后期骤雨减少，渐转天晴，星期五及星期六部分地区极端酷热。

分区气温
分区气温
九天天气预报
九天天气预报

活跃偏南气流及高空扰动会在今明两日为广东沿岸带来骤雨及狂风雷暴。位于西北太平洋的热带气旋巴威会在未来两三日移向台湾以东海域，随后靠近华东沿岸。受其外围下沉气流影响，本周后期华南天色渐转晴朗，星期五及星期六内陆地区极端酷热，而高温亦可能触发骤雨。预料一道广阔低压槽会在下周初为南海北部及华南沿岸带来不稳定天气。

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