天文台取消黄色暴雨警告

活跃偏南气流及高空扰动相关的骤雨及雷暴正持续影响珠江口一带，天文台预料未来一两小时香港广泛地区可能受大雨影响。

天文台又指，受活跃偏南气流及高空扰动影响，预料本港今晚及明日（7月7日至8日）天气仍然不稳定，雨势有时颇大及有狂风雷暴。市民明日出门上学上班前请留意天文台的最新天气消息。

活跃偏南气流及高空扰动正为广东及南海北部带来雷雨。天文台在上午5时30分发出黄色暴雨警告，并在11时55分取消，本港今早多处地区录得超过30毫米雨量，而荃湾、元朗及北区的雨量更超过100毫米。天文台亦在上午11时发出特别天气提示，预料强阵风吹袭香港。在12时20分发特别天气提示，预料强阵风吹袭大屿山、新界西部。

天文台预测本港下午及今晚天气大致多云，间中有骤雨及强烈狂风雷暴，雨势有时颇大，气温介乎25°C至30°C。吹和缓至清劲偏南风，离岸及高地间中吹强风。

根据天文台九天天气预报，活跃偏南气流及高空扰动会在明日（8日）继续为广东沿岸带来骤雨及狂风雷暴，周四（9日）初时骤雨较多，稍后骤雨逐渐减少，气温介乎27℃至32℃。

位于西北太平洋的热带气旋巴威会在未来两三日移向台湾以东海域，随后靠近华东沿岸。受其外围下沉气流影响，接近周末华南骤雨减少，天色渐转晴朗，周五及周六（10日及11日）广东极端酷热，而高温亦可能触发骤雨，周五气温介乎28℃至34℃，周六气温介乎29℃至35℃。预料一道广阔低压槽会在下周初为南海北部及华南沿岸带来骤雨及雷暴。

在正午12时，超强台风巴威集结在雅蒲岛以北约770公里，预料向西移动，时速约25公里，横过西北太平洋。