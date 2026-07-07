狗只入食肆︱食环署：九成已完成修改牌照手续 参与餐厅料生意增两成 会安排宠物专区分隔

一众狗主期待已久、容许狗只进入食肆的新措施将于7月9日正式实施。食环署表示，截至昨日中午，已有900间食肆完成修改牌照手续，加入准许。有获批牌照餐厅已作出准备，在门外张贴海报，并拟划分宠物专区，预料生意可增加两成。有客人表示新措施是好事，笑言看到邻桌有狗「都会觉得很可爱的」，亦有怕狗的客人表示，若狗只体型较大或吠声不断会有点害怕，不过若获安排在不同区域也可接受。

领牌餐厅多招平衡客人担忧

政府今年推出新措施，拥有准许牌照的食肆，可于本月9日后开放客人携狗进入。《星岛》记者访问多间获发牌照的餐厅，其中社企秀桦厨房的店长阿文表示，申请牌照是希望提升生意，期望能升约两成，「这区本身多人养狗，获批牌照前就不时有客人问可否带宠物入餐厅，周末特别多」。餐厅大门附近设有栏杆，阿文指，该处会是宠物区，方便狗主绑好狗绳约束宠物，餐厅后方则不开放予宠物进入。

阿文忆述，食环职员先前来过店内，提供了详细的指引文件作参考，并重点提醒店舖需注意的衞生事项。他指，餐厅不会提供宠物食物，但会提供纸巾、垃圾袋及即弃碗盘予宠物喝水。他坦言，担心有客人不喜欢餐厅内有宠物，但认为分区安排可解决问题，措施正式生效后，也会于入口显眼处张贴大型海报作提示，并考虑加贴宠物贴纸作提醒。

台式料理餐厅捌捌陆负责人方小姐则计划将门口一排桌椅划作宠物区，「如果有客人抗拒狗只，会安排他们坐非宠物区的位置，也会做好清洁工作，不会影响客人」。她补充，已提醒职员，于客人进店时告知这里是宠物友善餐厅。方小姐又表示，因商场本身是宠物友善商场，以往常有客人查询能否带狗入内。她期望新安排能令生意有所上升，惟实际数字有待观察。

「看到邻桌有狗都会觉得可爱」

不少受访的餐厅客人对新措施态度正面。没有养狗的Kristie表示，早前已听闻有关政策，不太担心狗只不受控，信任主人会作适当管束和解决问题。她认为未来如果越来越多餐厅开放狗只入内是好事，笑言看到邻桌有狗「都会觉得很可爱的」。惟同行的Kayi坦言，若狗只体型较大或吠声不断会有点害怕，不过若获安排在不同区域也可接受，不会因此抗拒进入狗只友善餐厅。

亦有客人对新措施有所保留。市民阮小姐表示介意狗只进入餐厅，选择餐厅时会考量该处是否允许狗只入内。她坦言有些怕狗，如果用餐时有狗在附近，甚至在桌底走来走去，会吃得不太安心。她亦表达多项忧虑，包括狗只会否到处跑、邻桌的狗毛会否飞过来等。不过，她认为若这些问题得到妥善处理，例如设立宠物专区，或将狗只放于宠物车内，与狗只处于同一食肆内都可接受。对于宠物友善餐厅日后或会再增加，她表示，身边亦有养宠物的朋友十分高兴，「如果这个是趋势，都OK的。」

记者：周育莹