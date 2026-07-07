狗只入食肆︱爱协吁较细餐厅设宠物上限 狗主勿逼宠物入餐厅

容许狗只进入食肆的新措施后日( 9日 )正式实施，爱护动物协会动物福利（营运）副总监连俊雄表示，餐厅需要因应室内环境订立规则，面积较细的餐厅或需设立最多容纳动物上限，否则有机会令动物感到不适或害怕，职员亦应留意并懂得处理狗只抗拒、互吠等行为，以及即时清理狗只的排泄物。他又提醒狗主，部分狗只或不喜欢餐厅嘈杂环境，不应勉强牠们。

倡面积较细餐厅 设容纳动物数目上限

有份协助食环署制作容许狗只入食肆指引的连俊雄表示，面积达20平方米的餐厅已符合牌照条件，但实际空间不算大，若有太多动物出现，狗只或感害怕，且不同动物的气味对狗只亦会造成滋扰，令牠们感到不适，而狗只进食时亦应与其他狗只有足够的距离，建议面积较细的餐厅可设定容纳动物数目上限。

狗只或借排泄物「霸地盘」 「餐厅若铺地氊要留意怎清洁」

他续指，狗只在餐厅感紧张时可能会排泄，亦会借排泄物作标记「霸地盘」，职员应留意及准备好清洁物品，「若地下是地氊，要留意如何清洁」，狗只亦可能与其他狗只互吠，或在新环境下有心理压力，表现焦虑，职员若接受过训练，较易辨识狗只情绪，可安抚狗只，带牠们到别处冷静下来。

狗只可于餐厅内进食，连俊雄指，狗只面对食物时，可能对包括主人的其他人士有抗拒性，若情况严重，而主人未主动带狗只离开，职员亦可礼貌地询问狗主：「狗只可能有点紧张，会否让牠先离开？」不应勉强狗只留下。他提醒餐厅要准备突发事件的应对方法，例如遇上狗只打架或意外导致他人受伤，应如何处理。

连俊雄认为，餐厅可考虑安排职员接受狗只相关训练，但食环署毋须强制职员受训，因为职员或有养狗经验，懂得与狗只相处，而且食环署亦会有相关指引。

至于狗主方面，连俊雄称，明白主人希望带狗只进入餐厅，但狗只性格各异，若宠物不喜欢到餐厅，狗主不应勉强，「性格惊青的狗在狗只众多的餐厅，会有心理压力」。

记者 曾伟龙

摄影 吴艳玲