每日杂志｜300小巴「晒太阳」 红巴兼职观星载新娘 团体促政府提前「开路」 仿星洲模式收购外判

现时全港4350辆已登记公共小巴中，多达300辆未领牌及未有「落地」营运。业界归咎于铁路及公共巴士的高度竞争、司机短缺及疫后港人生活习惯改变，致多条通宵路线相继停办，形容是「夕阳行业」。有红色小巴公司利用其路线灵活的优势，提供花车及观星团服务，望吸纳新客源。有关注团体认为，公共小巴的辅助性功能犹在，促当局筹划新发展区时提早咨询专线小巴营运商，增加开办新路线的机会。有交通智库则建议当局收购现有专线小巴公司后外判经营权，并设监管和赏罚机制。

现时全港有约890辆已登记红巴，当中190辆未领牌「落地」行驶。

近年公共小巴乘客量占整体公共交通服务的比重持续下跌（表一），由2020年的14.4%，减至今年首4个月的12.5%，反映公共小巴行业渐被边缘化。专线小巴（绿色小巴）占整体公共小巴载客量近90%，但业界指，专线小巴及非专线小巴（红色小巴）均面对乘客减少及司机短缺问题。

至今年4月底，全港有4350辆已登记公共小巴（表二），其中3460辆为绿色小巴，890辆为红色小巴。值得注意的是，两者共有300辆未领牌照，当中红色小巴多达190辆（占未领牌照小巴的63%），绿色小巴亦有110辆（36%）。而公共小巴牌价亦暴跌，由2016年的520万元，跌至2024年的90万元，现时仅值30万元。

「少出夜街」通宵路线萎缩

公共小型巴士总商会主席凌志强指，多达300辆公共小巴不领牌，红巴更占大多数，反映业界看淡前景。他称，部分小巴车主宁愿把车辆闲置，暂不提供服务，希望等待行业前景好转才领牌「落地」营运。他称，疫后港人「少出夜街」是致命伤，近年多条昔日不乏乘客的通宵红巴路线停办，行业萎缩，司机收入减少，更难吸引年轻人入行，「这是入行30多年以来最艰难时刻。」

疫情后港人生活习惯改变，不少红巴通宵路线停办。

专线小巴营运商Frankie则指，购置新小巴成本逾70万元，加上保险及维修等杂费，在市道严峻下更要步步为营。他指，近年运输署开发新的专线小巴路线进度缓慢，「过去2年只开办3条新的专线小巴路线，令业界进退两难。」

他称，专线小巴一直扮演辅助交通工具的角色，接载乘客由铁路沿线前往附近屋苑，过去有新公共屋邨于新开发区落成入伙，当局会开发新的专线小巴路线接载居民，惟当居民全数入伙后，交通需求增加，当局便批出公共巴士路线。他称，巴士载客量大，抢走专线小巴的大量客源，剩下的客量仅够「吊命」。

有专线小巴营运商希望当局增办路线，让业界拓展业务。

公共小巴是本港独有的辅助性交通工具，昔日公共巴士覆盖有限，红巴弥补公共巴士班次及路线不足。「大丸有落」便见证当年往返铜锣湾至中环及香港仔等地的红巴服务盛况，成为港人的集体回忆。其后当局推出受运输署规管的专线小巴服务，每条路线设固定行车线、班次及收费。至于红巴路线除不可进入青衣、将军澳、天水围及大屿山等禁区，收费及路线均可自订，较具弹性，惟过去亦被诟病于台风高悬下大幅加价。

红色小巴是港人的集体回忆，手写小巴站牌成为另类纪念品。

红巴不能进青衣将军澳等禁区

2024年，运输署推出「特选红转绿」计划，邀请11条红巴路线转为专线小巴路线，惟仅有2条路线参与。凌志强当年有份推动该计划，他认为计划初衷良好，惟有营办商因担心营运欠佳会被收回营运权，最终未有参加。他补充，即使当局扩展俗称「二元优惠计划」的「政府长者及合资格残疾人士公共交通票价优惠计划」至红巴，亦欠吸引力。

为吸引更多红巴转为专线小巴，当局将「二元优惠计划」扩展至红巴路线。

有指专线小巴班次混乱及司机驾驶态度欠佳常被投诉，交通智库成员陈迪遥建议当局趁业界困局加以整顿，由政府收购各专线小巴车队，再采用外判承包制度供承办商投标营运。

他解释，承办商从政府收取营运费，用于聘请司机、燃料、保险、清洁及行政管理，而所得车资则纳入政府库房。他补充，为确保承办商服务质素，当局可设立严谨监管及赏罚机制，并进行不定时突击巡查，以作评核，督促营办商提高表现。他指，此模式仿傚新加坡的「巴士合约模式」，政府可拥有路线及可藉公开投标引入市场竞争，达致提升服务质素的终极目标。

香港汽车工业学会荣誉会长李耀培则认为，当局可尝试继续发挥公共小巴的辅助性功能，建议于进行城市规划时，提早考量交通需要，如邀请专线小巴营办商参与咨询，商讨规划路线。他指出，此方案可让营办商了解未来的发展机会，决定是否参与投标，并间接鼓励添置新车，扩大车队规模，迎接新机会。

包揽村巴服务稳定收入

面对渐被边缘化，有红巴营办商为元朗区私人屋苑提供往返港铁站的「村巴」服务。业界指，该类路线利用红巴自订路线的优势，且村巴服务「长做长有」，能提供稳定收入，营办商亦乐于添置新车，提高服务质素。

公共小巴营办商李先生近年除提供红巴及专线小巴服务，亦发展包车业务。他称，近年不少市民租用红巴作结婚花车，「车身红色吉利，车头显示屏亦可写上祝福字句。」他说，另有市民在清明及重阳节租红巴，接载一家老小扫墓及往返坟场和住所，省却长幼舟车劳顿之苦。

有红巴营办商出租小巴作结婚花车，走出新路。

至于「双子座流星雨」高峰期，他于凌晨提供专车，接载观星迷从西贡大坳门前往市区。他指出，公共小巴仍有出路，当中红巴要主动求变，寻找新路向。

运输署考虑适当放宽禁区 优化营运安排

对于有300辆公共小巴未申领牌照，运输署指一直关注公共小巴经营环境，并优化营运安排及改善司机短缺，将继续探讨改善经营及监管措施，以提升服务。

现时多达190辆红色小巴未领牌照，署方指，在考虑个别地点实际道路情况后，将适当地放宽或取消部分红巴上落乘客的限制区或禁区。就110辆绿色小巴仍未领牌，署方称，会考虑地区发展、居民需要及不同公共交通工具运载力，结合各区需求变化，更新及制订专线小巴新路线，亦因应乘客需求调整票价或班次、行车路线、合并路线及调整车辆数目，过程中会考虑营办商财政、服务和市民接受程度。

对于司机短缺，署方指透过「运输业输入劳工计划」，于2023年9月及2024年7月批出900个公共小巴输入司机配额。2024年起，运输署与雇员再培训局推出就职挂钩驾驶培训计划，鼓励市民投身专线小巴行业，并放宽商用车辆驾驶执照的申请要求、协调业界参加各项就业计划。

记者：关英杰