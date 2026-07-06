「飞越启德100KM」跑步机慈善赛8.22起一连两日举行 新增学界组别及运动嘉年华

由飞越启德主办、启德体育园协办的大型室内超马接力赛「飞越启德100KM跑步机慈善挑战赛2026」将于8月22至23日举行。今次为启德体育园举行的第二届赛事，活动将汇聚企业跑队、跑会及跑手竞逐名次。本届赛事新增学界组别，邀请22间中学以男女混合接力形式竞逐10公里赛事，现场亦设有超过20个运动主题摊位，结合运动体验及互动元素。

公众反应热烈 今年额外加推公开赛名额

挑战赛中，参加者需要在跑步机上以接力形式完成赛事。企业组别设有10公里及50公里的赛事，而10公里以及100公里均设有公开组别，当中100公里赛事需由10人组队接力。主办方指今年公众反应热烈，除了邀请上届总冠军参赛外，大会今年将额外加推公开赛名额。

奋进长跑会核心教练之一的凌婉君，曾和女儿张心柔于上届赛事夺得亲子母女组别亚军。会方提供

奋进长跑会核心教练之一的凌婉君。会方提供

左 : 奋进长跑会教练凌婉君 右 : Pegasus Athletic Club总教练徐弘泰

亲子赛设父子、父女、母子、母女及三代同堂组别

亲子组别赛方面，设有父子、父女、母子、母女及三代同堂组别，各组别参赛者将在限时20分钟内进行竞赛，在限时内跑出最长距离为胜。

今届赛事新增学界邀请赛，22间获邀中学将派出学生代表，为10公里赛事，以五人一组男女混合形式组队参赛。

上届赛事带领队伍获100公里跑会组别全场总冠军的 Pegasus Athletic Club总教练徐弘泰指，比赛使用的并非一般会自动转动的传统跑步机，赛事是使用无动力跑步机，因此需要「自己发力踩只脚上去，扯条输送带返落嚟」，因此相比于地面长跑、传统跑步机，跑者的企位、重心都十分关键，而参加者难免感到害怕，因此须安排赛前练习，让参加者提前掌握技巧。

他续指，由于大会对接力形式没有严格限制，每次上落机累积起来就会流失数分钟。因此，流畅且极速的交接是致胜关键。同时，整个比赛时长达4至6小时，因此队员的休息及饮食亦相当重要。

奋进长跑会核心教练之一的凌婉君，曾和女儿张心柔于上届赛事夺得亲子母女组别亚军，在上次比赛中，她们采取了特别的接力策略。妈妈负责较长的时间，而女儿则负责短时间的冲刺。这样能确保女儿在体力充沛时跑出最快速度，并有足够时间休息。另外，由于比赛使用的是无动力跑步机，对小朋友而言有一定难度，因此事前必须训练他们如何适应。

今届赛事首设运动嘉年华 有逾20个主题摊位包括饮食

她亦指出，亲子比赛最重要的是合作完成任务，而不是追求名次。因为比赛中能胜出的只有少数，过于着重输赢容易令小朋友感到失落，共同完成目标反而能带来更大的满足感。

同时，今届赛事首设运动嘉年华，现场设有超过20个运动主题摊位，包括饮食及游戏摊位等，让没有参与跑步的亲友或公众也能入场感受气氛、享用美食及参与游戏。

实习记者、摄影：欧翔泰