Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

香港海关举办研讨会 向厦门大学法学及物流学系研学团推广香港AEO计划

社会
更新时间：16:29 2026-07-06 HKT
发布时间：16:29 2026-07-06 HKT

香港海关于今年6月日30在香港海关总部大楼向「厦门大学法学及物流学系研学团」举办了一场研讨会，向参加者介绍了「香港认可经济营运商(AEO)计划」及「跨境一锁计划」的特点、申请流程及优惠，如减少海关查验、优先清关等，让有意投身与供应链相关行业的年青人认识海关便利商贸计划。

香港海关向参加者介绍「香港认可经济营运商(AEO)计划」及「跨境一锁计划」的特点、申请流程及优惠，让有意投身与供应链相关行业的年青人认识海关便利商贸计划。
香港海关向参加者介绍「香港认可经济营运商(AEO)计划」及「跨境一锁计划」的特点、申请流程及优惠，让有意投身与供应链相关行业的年青人认识海关便利商贸计划。

香港海关致力于执法和便利商贸之间保持平衡，以维护香港国际贸易及物流枢纽的地位。透过推广香港AEO计划，香港海关希望能让在场人士认识国际供应链安全的运作，了解海关优化清关流程和加快货物流动的便利商贸措施，促进贸易便利化，同时提升海关运作效率。
 

最Hit
郑秀文启德演唱会周五开锣突然告吹 主办方宣布《You and Mi》三场演出变免费答谢会
郑秀文启德演唱会周五开锣突然告吹 主办方宣布《You and Mi》三场演出变免费答谢会
影视圈
2小时前
IB放榜2026｜圣保罗男女诞６状元 维多利亚圣士提反状元人数创新高
00:49
IB放榜2026｜全港至少诞63状元 英基占27人 维多利亚圣士提反状元人数创新高（持续更新）
教育新闻
2小时前
成功举报滥用公屋收$3000！网民分享房署信庆祝引热议 小心后续1事「唔安宁」...?
成功举报滥用公屋收$3000奖励！网民分享房署信庆祝引热议 小心后续1事「唔安宁」...?
生活百科
5小时前
公屋家访新方法？房署突击直入厨厕全屋画图 网民提醒：拒开门后果严重或被终止租约｜Juicy叮
公屋家访新方法？房署突击直入厨厕全屋画图 网民提醒：拒开门后果严重或被终止租约｜Juicy叮
时事热话
4小时前
最不懂的事！香港厕所这一设计令内地客大呼「理解不能」网民反指：建议全国推广 
最不懂的事！香港厕所这一设计令内地客大呼「理解不能」网民反指：建议全国推广 
生活百科
2026-07-05 10:01 HKT
世界杯2026｜英格兰3:2淘汰墨西哥入8强 86世杯伤心地阿兹特克球场成功复仇
世界杯2026｜英格兰3:2淘汰墨西哥入8强 86世杯伤心地阿兹特克球场成功复仇
足球世界
6小时前
随父母移英4年呻融入唔到 女学生两头唔到岸陷身份危机 埋港人堆生罪恶感｜Juicy叮
随父母移英4年呻融入唔到 女学生两头唔到岸陷身份危机 埋港人堆生罪恶感｜Juicy叮
时事热话
6小时前
都会大学「长者学苑」招生！7.15截止报名 $50起旁听中/英文/IT课程 毋须交功课及考试
都会大学「长者学苑」招生！7.15截止报名 $50起旁听中/英文/IT课程 毋须交功课及考试
生活百科
2026-07-04 15:30 HKT
中年好声音4｜可岚出局剖析犯众憎3大原因 网民喜气洋洋：唔使再挨 曾遭家暴打7份工养子
中年好声音4｜可岚出局剖析犯众憎3大原因 网民喜气洋洋：唔使再挨 曾遭家暴打7份工养子
影视圈
4小时前
01:32
大埔公路夺命车祸│死者爱锡家人 身兼数职养家 胞姊：佢系好好嘅弟弟
突发
8小时前