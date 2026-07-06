香港海关举办研讨会 向厦门大学法学及物流学系研学团推广香港AEO计划
更新时间：16:29 2026-07-06 HKT
发布时间：16:29 2026-07-06 HKT
发布时间：16:29 2026-07-06 HKT
香港海关于今年6月日30在香港海关总部大楼向「厦门大学法学及物流学系研学团」举办了一场研讨会，向参加者介绍了「香港认可经济营运商(AEO)计划」及「跨境一锁计划」的特点、申请流程及优惠，如减少海关查验、优先清关等，让有意投身与供应链相关行业的年青人认识海关便利商贸计划。
香港海关致力于执法和便利商贸之间保持平衡，以维护香港国际贸易及物流枢纽的地位。透过推广香港AEO计划，香港海关希望能让在场人士认识国际供应链安全的运作，了解海关优化清关流程和加快货物流动的便利商贸措施，促进贸易便利化，同时提升海关运作效率。
最Hit
最不懂的事！香港厕所这一设计令内地客大呼「理解不能」网民反指：建议全国推广
2026-07-05 10:01 HKT
都会大学「长者学苑」招生！7.15截止报名 $50起旁听中/英文/IT课程 毋须交功课及考试
2026-07-04 15:30 HKT