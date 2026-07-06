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公屋加租丨何君尧不满逾4万富户占用公屋资源 倡订KPI加快处理 房屋局：鼓励置业迁出

社会
更新时间：15:56 2026-07-06 HKT
发布时间：15:56 2026-07-06 HKT

房屋署完成每两年一次的公屋租金检讨，按可加可减机制拟加租2.04%，若房委会通过，将于10月1日生效。有立法会议员关注现时本港约有4万多公屋「富户」，仍占用公共资源，期望当局能订立绩效指标（KPI），加快将资源分配给更有需要的市民。房屋局常任秘书长李佩诗今日（6日）在房屋事务委员会会议表示，房署过去一年已推出新政策，鼓励公屋「富户」自行置业，强调会继续努力有关工作。

植洁铃关注会否检讨机制  倡加入居民实际购买力及生活成本

民建联植洁铃表示，今次加租幅度温和，但租金调整机制仅参考过去两年的收入变动，存在明显滞后，未必能真实反映现时生活成本升幅。她强调，即使机制能客观反映入息数据，却无法兼顾通胀侵蚀购买力的现况，亦未能全面涵盖基层住户的实际负担，关注会否检讨机制，会否考虑将居民实际购买力、基层生活成本等因素纳入计算。

李佩诗回应指，现行租金调整机制经过五年长期讨论及公众咨询，并于2018年进行检讨，认为以租户本身收入作为衡量负担能力的基础较为合适。对于通胀及购买力等问题，李佩诗称了解议员的关注，但强调过去租金水平一直平稳，且远低于私人市场。

选委界何君尧肯定公屋租金检讨加幅具「人性化」，但关注现时约有4万多公屋「富户」仍占用公共资源，期望当局能订立绩效指标（KPI），加快将资源分配给更有需要的市民。

冀「富户」早日迁出  腾出单位予更有需要家庭

李佩诗表示，署方过去一年已推出新政策，鼓励公屋「富户」自行置业。她承认，在租金检讨调查时会剔除「富户」数据，但加租时「富户」仍须跟随统一加幅，强调会继续努力有关工作，希望「富户」明白应早日迁出，腾出单位予更有需要的家庭。

九龙中杨永杰指， 现行租金调整公式仅以租户收入计算负担能力并不足够，未能反映基层市民面对租金、水电煤、交通费等综合开支的压力， 许多公屋居民收入增幅有限，扣除各项开支后已捉襟见肘，直言「   我哋揾几多，其实好多基层嘅市民，佢系洗返出去几多。」期望当局尽快优化机制。 李佩诗指会继续聆听意见，未来检讨时会再作研究。

记者：黄子龙

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