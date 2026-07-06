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涉鹅颈桥连撞多车兼贩运毒品 送货员被控狂乱驾驶等5罪 今留医缺席聆讯

社会
更新时间：15:51 2026-07-06 HKT
发布时间：15:51 2026-07-06 HKT

湾仔坚拿道天桥（又称鹅颈桥）日前发生狂乱驾驶事件，一辆私家车为逃逸而撞倒警车和的士等多架车辆，更导致一名女子受伤。涉事35岁送货员被控狂乱驾驶而伤人、贩运危险药物等5罪，今于东区裁判法院首次提堂。控方表示被告仍然留院，主任裁判官张志伟遂押后案件至7月10日或被告更早出院时再讯。

被告龚启泰，被控各一项车辆的司机因狂乱驾驶而伤人、危险药物的贩运、没有提供口腔液样本以进行快速口腔液测试、无牌驾驶及无第三者保险而使用车辆。

控罪指被告于今年7月4日，在湾仔坚拿道天桥在控制一辆私家车时胡乱或狂乱驾驶，因而导致谢幸妤身体受伤害；及同日同地非法贩运危险药物。被告另被控于同日同地，在一名警务人员根据《道路交通条例》（第374章）第39M条要求被告提供口腔液样本以进行快速口腔液测试时，被告无合理辩解而无按要求行事；同日同地驾驶上述私家车，当时他无持有该车所属车辆种类的驾驶执照，及一份有效和符合汽车保险（第三者保险）条例规定的第三者风险保险单或保证单。

案件编号：ESCC1612/2026
法庭记者：雷璟怡

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