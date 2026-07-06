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18岁少女纠党诱骗4网友到元朗荒郊洗劫 逼2男女自慰舔阴 7.14判刑

社会
更新时间：15:42 2026-07-06 HKT
发布时间：15:42 2026-07-06 HKT

18岁少女3日内诱骗多名网友，乘的士到元朗荒山野岭后，男同党拉网友出车外施袭，动粗逼使网友交出共约10万元现金及提款卡等，又逼令其中2名男女自慰及舔阴。案件经审讯后，陪审团一致裁定少女2项抢劫及1项企图抢劫罪成，另一致裁定六旬的士司机勒索罪成；出庭顶证2人的27岁男同党则早已承认3项抢劫罪。法官谭耀豪需时考虑各方书面求情陈词，押后案件至下周二（14日）判刑。

27岁男同党刘家裕承认3项抢劫罪，审讯时以污点证人出庭顶证现年23岁无业女侯恩琪及65岁的士司机麦剑文。4女3男陪审团今年5月退庭商议近2日后，一致裁定侯恩琪2项抢劫及1项企图抢劫罪成，另一致裁定麦剑文勒索罪成。

2男女事主被逼自慰舔阴

控方开案陈词指，女被告侯恩琪从Facebook、交友程式等途径，先后认识了3男1女共4名事主，她与每名事主见面后一同乘坐的士，带对方到元朗荒山野岭某处。多名男同党将事主拉出车外施袭，以武力威吓逼使事主交出手提电话、金钱、提款卡及银行帐户资料，要求联络他人转帐予匪徒，其中2名男事主陈怀恩及冯嘉豪分别损失7万元及3万多元。

女事主X被逼脱光衣服自慰，另一名伍姓男事主到场后拒绝交出提款卡及银行帐户资料后，被逼舌舔X小姐私处，并拍片纪录。现年65岁男被告麦剑文则为的士司机，在最后1次事件中接载女被告到场，再接载匪徒往返提款及送走男事主冯嘉豪，被捕后在警诫下承认收取1800元接载匪徒。

案件编号：HCCC410/2023及HCCC411/2023
法庭记者：刘晓曦

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