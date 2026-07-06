共筑・创业家2.0︱即日起再度接受申请 房委会增设商舖名额并转介商业伙伴

为拓展青年创业机遇，房委会本月公布「共筑・创业家2.0」计划将恒常化并迈向新阶段，并推出三项新举措，包括增设商舖名额，新增3间商舖或快闪店，令总数增至15间，提供更多元化的发展空间；并灵活动态进驻，入选团队不仅有机会进驻房委会的新增舖位或快闪店，当现有计划舖位出现空缺时，亦可适时补上，以及转介商业伙伴，即合适的申请将转介予商业机构，扩大配对机会与创业出路。

申请方式及甄选机制

35岁或以下的青年可申请参与。请根据「创业计划书大纲」准备计划书，并电邮至 [email protected]。

申请日期：2026年7月6日起接受报名

截止日期：2026年9月30日

每份申请将依据创新性、可行性及市场潜力、社会效益、财政安排及团队管理综合评估。通过评审后，房委会将综合考虑屋邨商户组合、居民需求及店舖规格等相关因素，为团队配对最合适的商舖空间。

房委会于 2024 年推出「共筑・创业家」先导计划，为青年提供免租商舖以实践创业梦想。鉴于首阶段反应良好，随后升级为「共筑・创业家2.0」计划，不仅扩大规模，更引入3年阶梯式租金优惠，协助初创团队逐步适应市场租金。

目前，计划已获得17家商业机构支持。连同房委会直接提供的15间商舖，将为超过70个青年创业团队提供机会，规模达首阶段的7倍。商界将按照各自商舖的独特性制定具体计划内容，以满足年青人不同的创业需求。