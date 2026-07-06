Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

小四特殊学童家长告校方与教局无提供支援 遭法庭下令剔除申索

社会
更新时间：13:54 2026-07-06 HKT
发布时间：13:54 2026-07-06 HKT

小四学生家长去年入禀区域法院控告油蔴地街坊会学校、其校长及教育局，要求赔偿295万元，指其子女患自闭症及有特殊学习需要，而该校校长于去年2月拒绝让其子继续到校上课，致其子女失学。校方及教育局今于区域法院申请剔除原告所出的申索，指她未能提出任何合理诉讼理由，聆案官吉鸿镰听取双方陈词后，批准被告方申请，原告须付讼费。

法庭指被告方未违法定责任

聆案官今午作出裁决，接纳被告方的陈词，同意被告一方在事件中并未违反法定责任，亦没有牵涉到《教育条例》的情况。原告未能提出案情指证事件涉及歧视、疏忽照顾责任或违反人权等，即使有任何歧视情况，相关对象也是原告的孩子，并非原告本身，而她也未能提出具体说法去指明教育局有所失职。考虑过目前证据后，聆案官批准被告方的申请，下令剔除原告的申索，而原告亦须支付讼费。

闻判后，原告情绪略有激动，又指不应由她支付讼费。聆案官重申，已裁定其申索被剔除，下令如果双方无法就讼费金额达成协议，则交由讼费评定官再作评定。

被告方指原告无提出合理诉讼理由

原告为SOJOBI Akpevwe Joyce，被告为黄颖诗、油蔴地街坊会学校及教育局。原告没有律师代表，她今天亲自行事。

被告一方今申请剔除原告申索，指原告未能提出任何合理诉讼理由。原告现时以个人身份向被告提出申索，而非以家长身份代其子女兴讼，虽然原告在其入禀状提出她的孩子因自闭症而遭退学，这涉及歧视，但这项基础是基于原告的孩子，而非原告自身。原告也未能提出任何案情指证校长和学校违反法定责任，以及对她本人造成心理损失。

教育局一方又指，原告在入禀状提出局方公职失当，指控局方没有为特殊学童的教育提供支援，及没有妥善监督学校。这是严重的指控，而其实自原告子女入读小学以来，教育局一直都有作出支援及回应家长查询，即使在其子女遭退校后，局方仍有继续提供支持。

原告指上任校长曾指教局未提供足够支援

原告却指，她的孩子入学时，涉案学校的上一任校长曾指教育局未能提供足够支援，所以需要寻求非牟利机构的协助。她又质疑，香港所有儿童都能够上学，为何她的孩子现时却失学，重申校长黄颖诗把她的孩子退学，应该要被警方拘捕及今天到庭应讯。

聆案官关注原告的申索均与其子直接有关，一度向原告确认，她是否以个人身份提出申索、而非代其子提出申索，还是暂缓程序，待她重新处理。惟原告坚持是她本人提出申索，而非代其子提出申索。

案件编号：DCCJ5329/2025
法庭记者：王仁昌

最Hit
郑秀文启德演唱会周五开锣突然告吹 主办方宣布《You and Mi》三场演出变免费答谢会
郑秀文启德演唱会周五开锣突然告吹 主办方宣布《You and Mi》三场演出变免费答谢会
影视圈
2小时前
IB放榜2026｜圣保罗男女诞６状元 维多利亚圣士提反状元人数创新高
00:49
IB放榜2026｜全港至少诞63状元 英基占27人 维多利亚圣士提反状元人数创新高（持续更新）
教育新闻
2小时前
成功举报滥用公屋收$3000！网民分享房署信庆祝引热议 小心后续1事「唔安宁」...?
成功举报滥用公屋收$3000奖励！网民分享房署信庆祝引热议 小心后续1事「唔安宁」...?
生活百科
5小时前
公屋家访新方法？房署突击直入厨厕全屋画图 网民提醒：拒开门后果严重或被终止租约｜Juicy叮
公屋家访新方法？房署突击直入厨厕全屋画图 网民提醒：拒开门后果严重或被终止租约｜Juicy叮
时事热话
4小时前
最不懂的事！香港厕所这一设计令内地客大呼「理解不能」网民反指：建议全国推广 
最不懂的事！香港厕所这一设计令内地客大呼「理解不能」网民反指：建议全国推广 
生活百科
2026-07-05 10:01 HKT
世界杯2026｜英格兰3:2淘汰墨西哥入8强 86世杯伤心地阿兹特克球场成功复仇
世界杯2026｜英格兰3:2淘汰墨西哥入8强 86世杯伤心地阿兹特克球场成功复仇
足球世界
6小时前
随父母移英4年呻融入唔到 女学生两头唔到岸陷身份危机 埋港人堆生罪恶感｜Juicy叮
随父母移英4年呻融入唔到 女学生两头唔到岸陷身份危机 埋港人堆生罪恶感｜Juicy叮
时事热话
6小时前
都会大学「长者学苑」招生！7.15截止报名 $50起旁听中/英文/IT课程 毋须交功课及考试
都会大学「长者学苑」招生！7.15截止报名 $50起旁听中/英文/IT课程 毋须交功课及考试
生活百科
2026-07-04 15:30 HKT
中年好声音4｜可岚出局剖析犯众憎3大原因 网民喜气洋洋：唔使再挨 曾遭家暴打7份工养子
中年好声音4｜可岚出局剖析犯众憎3大原因 网民喜气洋洋：唔使再挨 曾遭家暴打7份工养子
影视圈
4小时前
01:32
大埔公路夺命车祸│死者爱锡家人 身兼数职养家 胞姊：佢系好好嘅弟弟
突发
8小时前