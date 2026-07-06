小四特殊学童家长告校方与教局无提供支援 遭法庭下令剔除申索

小四学生家长去年入禀区域法院控告油蔴地街坊会学校、其校长及教育局，要求赔偿295万元，指其子女患自闭症及有特殊学习需要，而该校校长于去年2月拒绝让其子继续到校上课，致其子女失学。校方及教育局今于区域法院申请剔除原告所出的申索，指她未能提出任何合理诉讼理由，聆案官吉鸿镰听取双方陈词后，批准被告方申请，原告须付讼费。

法庭指被告方未违法定责任

聆案官今午作出裁决，接纳被告方的陈词，同意被告一方在事件中并未违反法定责任，亦没有牵涉到《教育条例》的情况。原告未能提出案情指证事件涉及歧视、疏忽照顾责任或违反人权等，即使有任何歧视情况，相关对象也是原告的孩子，并非原告本身，而她也未能提出具体说法去指明教育局有所失职。考虑过目前证据后，聆案官批准被告方的申请，下令剔除原告的申索，而原告亦须支付讼费。

闻判后，原告情绪略有激动，又指不应由她支付讼费。聆案官重申，已裁定其申索被剔除，下令如果双方无法就讼费金额达成协议，则交由讼费评定官再作评定。

被告方指原告无提出合理诉讼理由

原告为SOJOBI Akpevwe Joyce，被告为黄颖诗、油蔴地街坊会学校及教育局。原告没有律师代表，她今天亲自行事。

被告一方今申请剔除原告申索，指原告未能提出任何合理诉讼理由。原告现时以个人身份向被告提出申索，而非以家长身份代其子女兴讼，虽然原告在其入禀状提出她的孩子因自闭症而遭退学，这涉及歧视，但这项基础是基于原告的孩子，而非原告自身。原告也未能提出任何案情指证校长和学校违反法定责任，以及对她本人造成心理损失。

教育局一方又指，原告在入禀状提出局方公职失当，指控局方没有为特殊学童的教育提供支援，及没有妥善监督学校。这是严重的指控，而其实自原告子女入读小学以来，教育局一直都有作出支援及回应家长查询，即使在其子女遭退校后，局方仍有继续提供支持。

原告指上任校长曾指教局未提供足够支援

原告却指，她的孩子入学时，涉案学校的上一任校长曾指教育局未能提供足够支援，所以需要寻求非牟利机构的协助。她又质疑，香港所有儿童都能够上学，为何她的孩子现时却失学，重申校长黄颖诗把她的孩子退学，应该要被警方拘捕及今天到庭应讯。

聆案官关注原告的申索均与其子直接有关，一度向原告确认，她是否以个人身份提出申索、而非代其子提出申索，还是暂缓程序，待她重新处理。惟原告坚持是她本人提出申索，而非代其子提出申索。

案件编号：DCCJ5329/2025

法庭记者：王仁昌