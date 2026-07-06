西医戴港盛涉滥发过千张免针纸 控方指「放蛇」警无带儿子到诊仍获发免针纸

76岁注册男西医戴港盛涉嫌于2022年6月至9月，向病人滥发俗称「免针纸」的新冠疫苗接种医学豁免证明书，与另一名女商人同被控1项不诚实取用电脑罪，戴港盛另再被控洗黑钱等合共17项罪。2名被告否认控罪，今早于区域法院开审。控方开案陈词指戴港盛发出了3751张「免针纸」，大多以对疫苗成份有过敏反应及患有未获控制的慢性病患为由签发，当中诊所姑娘、获签发「免针纸」人士及「放蛇」警员将出庭作证。

「放蛇」警无带子到诊仍获发免针纸

控方开案陈词指，被告戴港盛案发时为注册普通科医生，在油麻地高怡医务中心8楼行医，乃美凯国际有限公司及美凯医疗美容有限公司唯一董事及银行帐户唯一授权签署人。警方2022年9月20日派出3名警员上门假装求医，以害怕打针及接种1剂疫苗后感到不适为由，要求戴港盛签发「免针纸」。首2名警员高级督察邝应新及女警张文婷成功获取「免针纸」，其中张文婷更成功为没有到场且没有提及任何状况的儿子取得「免针纸」，签发理由为对复必泰疫苗有过敏反应及患有未获控制的慢性病患。警方在第3名警长张国光求诊时执法拘捕戴港盛。

警方调查结果显示，由2022年2月10日至9月20日期间，戴港盛合共为3462人发出了3751张「免针纸」，当中绝大部份为期180日，由4月21日起大多以对复必泰疫苗成份有过敏反应及患有未获控制的慢性病患为由签发「免针纸」，此前则以对复必泰疫苗成份有过敏反应及对科兴疫苗成份曾有严重过敏反应为由，而被捕前9月合共签发了1664份「免针纸」。

次被告曾称收到求诊者身份证即可签发

控⽅证⼈李佩欣、杜光悦、⽥宇、张锦美、何洁怡及陈琦案发期间先后在诊所内任职姑娘或文员，李佩欣2022年2月初按戴港盛指示，在医健通向求诊人士填选及发出「免针纸」，又制作教学片段示范签发程序。除张锦美及陈琦外，其余姑娘均曾向人示范剔选以对复必泰疫苗成份有过敏反应及患有未获控制的慢性病患为由，有效期180天。次被告杨瑷瞳曾向杜光悦表示收到求诊⼈⼠的⾝分证后，便可以直接签发豁免证明书，以加快签发过程。

据职员所述，杨瑷瞳会介绍一些⼈到诊取得「免针纸」。2022年2月10日杨瑷瞳建立了WhatsApp 群组，先后加入戴港盛、李佩欣、杜光悦及田宇，同年6月12日易名为「美凯预约」。当中讯息显示杨瑷瞳多次事先指定戴港盛应收取的⾦额，亦有权决定谁可获得「中介佣⾦」及可获多少佣金，及指示姑娘如何加快签发过程 ｡

多名获签发免针纸人士将出庭作供

交替控罪中所涉9名获签发「免针纸」人士杨联欣、樊震豪、林映芝、雷静静、刘启南、余浩铭、徐志铭、徐家浚及⽩俊轩，大多会为控方出庭作证。杨联欣求诊，指曾接受胃部手术，经常有胃炎及胃酸倒流；樊震豪、雷静静及徐志铭指有皮肤及气管敏感；林映芝指因10年前习惯吸烟喝咖啡，至今有心跳快；刘启南指⼼⼝痛、⼼跳快、曾经肝酵素过⾼、最近体重下降了10公⽄；余浩铭指自己淋巴系统失调。上述众人均以对复必泰疫苗成份有过敏反应及患有未获控制的慢性病患为由，获发180日「免针纸」，诊金由1000元至4000元不等。其中杨联欣半年后再次求诊，未被问及身体状况下再次获发180日「免针纸」。控方最终未能传召徐家浚及⽩俊轩出庭，惟法庭仍可做出唯一合理推论定罪。专家证人李艳珠医生考虑了上述众人求诊笔记等后，认为戴港盛没有足够理据发出「免针纸」。

警方拘捕时在戴港盛裤袋中搜出现金5.6万元，在求诊室中搜出应诊笔记及现金70.2万元等，包括戴港盛向3名警员收取的1.6万元诊金，翌日再在戴港盛居所搜出约111万元现金。案发期间，戴港盛2个个人银行帐户合共收到100笔存款，合共693万元；美凯公司帐户收到26笔存款，合共216万元，平均每月存款比案发前急升十多倍。

两被告被控不诚实取用电脑等罪

被告戴港盛与杨瑷瞳同被控1项目的在于使他们本人或他人不诚实地获益而取用电脑罪，指2人于2022年2月10日与9月20日之间，首尾两日包括在内，一同串谋欺诈医务衞生局的职员，即不诚实地及虚假地表示或核证（i）上述医健通（资助）系统中获发「新冠疫苗接种医学豁免证明书」的人士经已接受医疗评估（ii）他/她有确切的医学原因，对复必泰〔辉瑞〕和克尔来福〔科兴〕有禁忌症；以及（iii）根据衞生署的「新冠疫苗接种医学豁免证明书签发指引」而输入该系统的医学理由，上述人士因健康原因不适合接种当时香港特别行政区所提供的新冠疫苗。戴港盛就此交替被控13项⽬的在于使其本⼈或他⼈不诚实地获益⽽取⽤电脑罪。

戴港盛另被控3项洗黑钱罪，指其于2022年2月9日至9月20日，包括首尾两日，在香港知道或有合理理由相信某项财产，即2个中国银行帐户的款项，分别为港币7,165,300元和2,162,500元，以及现金总额港币1,859,550元，全部或部份、直接或间接代表任何人从可公诉罪行的得益，而仍处理该财产。

案件编号：DCCC1239/2023

法庭记者：陈子豪