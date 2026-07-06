康文署女职员涉拾遗不报偷手袋 辩方称真诚相信手袋已被遗弃

56岁康文署女职员涉今年1月于柴湾某休憩处拾遗不报，偷窃内有多张信用卡及现金的手袋，涉款逾6千元。女子否认一项盗窃罪，今于东区裁判法院开审。辩方争议被告真诚相信涉案手袋是遗弃物，并非不诚实地偷窃，被告亦非自愿作出招认。辩方另指被告愿意赔偿事主的损失，向事主表达歉意。负责拘捕及录口供的警员供称，被告在录口供时表现正常，警员有容许被告致电家人，但他无记录通话时长。案件下午续审。

事主丢失手袋遭被告拾获

被告陈淑芬，被控于2026年1月5日，在香港岛柴湾教堂街休憩处出入口外偷窃一个黑色手袋，内含一张香港身份证、一张港澳居民来往内地通行证、一张驾驶执照、8张信用卡、一张提款卡、2,000港元现金、一枝按摩枪、6条锁匙、4张门闸卡，而上述物品为邓丽琼的财产。

承认事实指，邓丽琼于案发当日晚上离开筲箕湾形荟商场，当时携有一架手推车，上面摆放了邓的手袋，内含涉案物品。同日稍后时间，邓途经柴湾教堂街休憩处出入口外，其手袋掉在地上，惟邓继续离开。被告其后经过同地并拾起涉案手袋。邓就著多张信用卡向银行报失及申请停用，获告知无未获授权的交易，邓在事件中损失6,250元。被告于今年1月7日被拘捕。

辩方争议招认自愿性又指被告未获警诫

辩方反对被告招认的自愿性，指当时被告处于极度惊恐、精神状态极差，她曾多次表示患情绪病，需服用镇静剂等药物，均遭警员拒绝。辩方又指被告前往警署的途中警员未有对被告作出警诫，而在会面室中，被告曾表示自己不是贪心，但警员仍记录被告「一时贪心」。辩方续表示在搜屋及录口供时，被告遭警员以粗口相对，及责备「唔好玩嘢」，警员未有给予被告时间阅读其证供和相关文件，或让她致电家人。

负责拘捕的李姓男警员供称，在1月7日截查并拘捕被告后，他曾作出警诫，当时被告声称在地上拾起涉案手袋后乘巴士，因当时手上有多件重物，故她不知道手袋跌在何处，她无把手袋带回家。李续指，在警署会面室中向被告发出《发给被羁留人士或接受警方调查人士的通知书》，并且曾逐项解释被告的权利，李相信被告明白内容后签署，他无印象被告有否口头回答明白。

案件编号：ESCC307/2026

法庭记者：雷璟怡