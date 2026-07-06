外佣团体要求最低工资加三成 雇主协会忧反破坏雇佣关系 扼杀新聘外佣来港机会

香港亚洲家务工工会联会近日要求将本地外佣最低工资，由目前每月5100元，上调约三成至6670元，并倍增膳食津贴至2770元，不过，香港家庭佣工雇主协会主席容马珊儿今早（6日）表示，最低工资不完全等同外佣的实际人工，直言若工人表现好，雇主自然会主动加人工，但若由政府加薪，容易会令工人觉得「都唔系雇主你加俾我，系政府叫你加先加」，或反而破坏雇佣关系。

忧加薪增雇主负担 恐扼杀外佣来港机会

她坦言，外佣「最低工资」主要是为新来港、初签合约的佣工而设的标准。她指，许多雇主会根据外佣工作表现和年资，主动为其加薪，因此实际薪酬往往高于最低水平。她强调，政府批准聘请外佣的家庭收入门槛并不高，许多属于中低收入阶层。若将最低工资提得太高，这些家庭或会无力负担，最终选择不聘请外佣。容马珊儿担心反而会扼杀那些希望来港工作的外佣机会，因为聘请她们的雇主总数可能会减少。她认为，维持合理的工资水平，能让更多家庭有能力聘请外佣，从而创造更多就业职位。

对于增加膳食津贴的诉求，容马珊儿同样反对，解释指设立膳食津贴的初衷，是为了照顾极少数因特殊情况，例如雇主外游而无法为外佣提供膳食，而非鼓励雇主以津贴代替免费膳食。

她指协会一直鼓励雇主与外佣一同用膳，视之为家庭一分子，这样有助建立更融洽的劳资关系。「你叫她分开食，是不是不把她当成家人？」她指出，强行提高津贴金额，或会诱使部分外佣要求领取津贴，放弃与雇主家庭一同吃饭，反而破坏关系。