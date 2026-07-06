洪水桥拖尸案丨称助女友减肥以棍施袭 无业男误杀罪成8.10判刑 待索取心理报告

29岁无业男子涉于2022年4月在洪水桥住所内以棍击毙30岁逾200磅女友，他被捕后在警诫下称：「我一时错手用棍仆死咗佢」。他自辩时称女友契家姐指女友患胖死症及严重自残倾向，他为协助女友减肥才被迫殴打女友以防女友入眠，又指女友曾拿通渠水淋泼身体自残，他其后以为女友已死，故以保鲜纸包裹其头部以便搬尸。陪审团以5比2大比数裁定他谋杀罪脱，另一致裁定误杀罪成。法官张慧玲今把案件押后至8月10日，以待为被告索取心理报告。

开审前拟认误杀不获控方接纳

男被告吴家声否认于2022年4月28日至4月29日，在香港元朗洪水桥富安花苑某单位谋杀叶芷清，但承认阻止合法埋葬叶芷清的尸体。被告开审前拟承认误杀罪，但不获控方接纳。案件经过11日审讯后，陪审团以5比2大比数裁定他谋杀罪脱，另一致裁定误杀罪成。

死者验尸结果显示，死者叶芷清头部和身体多处受伤，头顶有钝器引致的伤痕，后脑位置大面积出血，身体逾半遭腐蚀性液体烧伤，死因是窒息、头伤和大面积皮肤烧伤。

辩称怕被迫以木棍殴打死者

被告吴家声自辩称，他因为害怕契家姐，故在契家姐在场时一定要打死者，他曾取木棍殴打死者手臂。死者最终被他以木棍打至一动不动，皮肤已严重腐化。他承认他被捕后警诫下曾称：「我一时错手用棍仆死咗佢」，但在庭上强调「我从头到尾都无打佢个头」，又指「我唔想伤害佢」。

被告指，死者契姐夫蔡志朗发现死者死亡后，曾建议他以红白蓝胶袋装尸、床褥卷尸、胶纸捆绑、肢解或焚尸，但他表示死者太重，他幻想到肢解片段又认为「画面好血腥」，故不敢下手。他最终以棉被、胶纸及保鲜纸包裹死者，以垃圾袋盖上全身，用板车搬尸出门，计划弃尸、找途人协助或到警署自首。

案件编号：HCCC340/2024

法庭记者：刘晓曦