私隐公署与数字办 为中小学共同推出「保障个人资料人工智能沙盒」

私隐专员公署指，AI技术在香港日益普及，除重塑机构在创作内容、分析数据及提供服务方面的运作模式，同时亦为保障个人资料带来新挑战。为积极主动对接国家「十五五」规划坚持统筹发展和安全的指导方针，并落实香港特别行政区政府推动「AI+」发展的政策方向，公署与数字政策办公室今日（6日）宣布为中小学推出「保障个人资料人工智能沙盒」，沙盒获得香港数码港、生产力促进局、资讯科技教育领袖协会以及香港电脑教育学会担任支持机构。

署方指，沙盒旨在为参与的学校、AI方案供应商、私隐专员公署、数字办、数码港及生产力局提供一个协作平台，冀在促进创新的同时，协助参与者遵从《个人资料（私隐）条例》，并负责任地应用AI技术。

沙盒现正开放予所有公帑资助的小学及中学申请，沙盒首阶段为期六个月，将重点支援学校探索及采用AI方案。在首阶段，15间获选参与沙盒的学校将可获私隐专员公署从保障个人资料私隐角度提供的监管指引、数字办就《香港生成式人工智能技术及应用指引》方面提供的指引，以及数码港及生产力局就实施AI方案方面提供的技术建议。

个人资料私隐专员钟丽玲表示：「AI在提升教与学体验方面潜力巨大，然而其应用必须建基于稳健的保障个人资料措施，尤其是保障学生的个人资料。透过与数字办合作推出沙盒，我们致力支援学校负责任及安全地善用AI所带来的裨益，同时推动在可信与安全的环境下改革创新。」

署理数字政策专员张宜伟表示：「AI发展须以安全为舵，以应用为帆。政府高度重视AI技术的治理及风险管理，并透过建立相关框架和指引，积极为AI技术的发展和应用提供具体指导。」

沙盒即日起接受申请，截止日期为2026年10月30日。