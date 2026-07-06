粤闽养老︱综援、长生津及生果金即日起 可将款项汇入内地银行户口 服务费全免

社会福利署今日（6日）宣布，正申请或领取可携现金援助（包括综援长者广东及福建省养老计划的综援金，以及公共福利金计划之广东计划和福建计划的长者生活津贴和高龄津贴）的香港长者，即日起可选择由社署将有关港币援助款项，直接汇入其在内地指定银行的港币帐户，服务费用全免。此项跨境汇款服务优化可携现金援助发放安排，是2025年《施政报告》提出的措施。

须为广东或福建省中银或工行开立的港币帐户

社署发言人补充，上述内地指定银行帐户必须是受助长者于广东省或福建省的中国银行或中国工商银行分行所开立的港币帐户（即「一类帐户」）。申请跨境汇款服务的受助长者须于办理手续时提供其内地指定银行帐户的证明文件。

跨境汇款服务详情载于社署网页（www.swd.gov.hk/tc/pubsvc/socsecu/comprehens/portableco/crossborder_re/）。如有查询，可于办公时间内致电相关社会保障办事处，或向社署在广东省的代理机构新家园协会（电话︰2815 7399）或福建省的代理机构香港国际社会服务社（电话︰2755 6800）查询。