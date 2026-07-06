双非儿脑瘫案︱社协指裁决显示严重性 医委会应解释 为何政府介入前竟可「永久搁置」

双非婴儿脑瘫案拖延16年，昨日终有裁决，医委会裁定涉事医生薛守智专业失当罪成，被判除牌9个月，不设缓刑。社区组织协会干事彭鸿昌今早（6日）在商台节目表示，涉事医生所犯错误严重，聆讯过程亦显示其毫无悔意，裁决亦显示案件严重性，医委会应该好好解释，为何同一个研讯小组，在政府介入前，竟然可以接纳「永久搁置」的要求。

医委会曾接纳「永久搁置」惹议 促公开解释

彭鸿昌指出，医委会同一个研讯小组，在去年10月底曾一度接纳辩方提出「永久搁置研讯」的申请，其后推翻决定，最终却作出除牌九个月的严重处分。他质疑，为何同一批委员会对案件有两次截然不同的决定，虽然医委会内部的闭门讨论不予公开，但他认为当局绝对需要向公众交代。

他坦言，家属等候16年才迎来聆讯，本以为能寻回公道，却要面对「永久搁置」再重新研讯的转折。辩方律师形容涉案医生经历犹如「坐过山车」，彭鸿昌反驳指，这对受害人家属而言打击更为严重。他认为，案件反映了医委会处理机制存在诸多问题，未来必须改善。

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九个月停牌属重判 证医生无悔意且砌词狡辩

对于停牌九个月且不设缓刑的判决，彭鸿昌认为相比过去的案例，已算是严重的处分。他以当年九龙医院「纱布封喉案」为例，涉事医生导致病人死亡，两项控罪成立下被判停牌六个月。相比之下，今次案件虽未致死，但造成婴儿永久残障，后果同样极为严重，惩处相对较重亦属合理。

彭指出，更重要的是涉案医生在聆讯过程中毫无悔意，作供极不诚实。不论是护士的证供、录音物证，以至于控辩双方的专家证人，均一致认为当得悉婴儿出现抽搐、抽筋情况时，医生应尽快返回病房处理；惟涉案医生在庭上仍坚称「倚靠护士」的判断无可厚非，砌词狡辩并推卸责任。彭总结指，医委会今次的裁决释出明确讯息：医生犯错若坦白承认并承担责任，可获宽松处理；但若不诚实兼毫无悔意，必定予以重判，遗憾的是涉案医生选择了后者的态度。

家属叹「迟来的公义」 批涉事医生满口谎言

案中男童黎远建的父亲黎志坚在节目中形容，今次裁决是「迟来的公义」，直言虽然医生被裁定行为失当，但结果「换唔返佢一世嘅健康」。对于除牌九个月的判决，黎认为合理，并指若医委会只是轻判或判处缓刑，家属早已准备好提出司法覆核。

黎志坚强烈批评涉案医生由始至终没有承认错误，甚至在庭上说谎，直至临近面临除牌一刻才表达出些微悔意；其代表律师更在求情时反指媒体歪曲事实。黎志坚直言对该名医生的态度极度不满，但他强调对香港整体的医疗系统仍抱有信心，未来儿子的康复与治疗仍会留在香港进行。

医委会周日作出裁决。资料图片

16岁儿须24小时照顾 轮候成人院舍遥遥无期

黎志坚透露，现年16岁的远建完全无法自理，无法说话或坐立，进食及大小便均需人照顾，24小时离不开他人协助。儿子现时于香港的特殊学校宿舍居住，有工作人员全天候照顾。然而，当他年满18岁便必须离开儿童院舍，家属目前正为其排队申请成人院舍。

黎忧虑，成人院舍轮候时间极长，若未能成功衔接，或只能考虑收费极高昂、且宿位稀缺的私家院舍；至于内地机构，则绝大部分为安老性质，缺乏针对这类特殊儿童的护理服务机构，令家属倍感徬徨。

誓保追讨赔偿 解决未来高昂照护开支

面对未来沉重的医疗及照顾负担，黎志坚明言必定会继续透过民事诉讼及法律程序，向涉事医生及医疗机构追讨疏忽责任。彭鸿昌补充，家属若能成功透过民事索偿获得赔偿，将有助为远见安排合适的私家院舍或聘请专人提供私家训练，毋须苦候十多年的政府宿位。

他最后提到，远建虽然无法说话表达，但他听得懂别人的对话，平日主要靠眼神、点头和摇头与家人沟通。他表示，稍后会寻找合适的时机，亲自向儿子交代今次的裁决结果。