南宁舰衡阳舰访港︱编队结束在港交流活动 驶离昂船洲军港 编队：3万余名港澳民众参与活动

解放军导弹驱逐舰「南宁舰」、导弹护卫舰「衡阳舰」组成的海军舰艇编队本月2日来港，两艘军舰今早（6日）从昂船洲军港离开，驶离香港水域。早上9时许，「衡阳舰」率先启航离开，岸上的海陆空官兵代表列队送别，舰上官兵则向岸边挥手致意，军乐队奏乐欢送。其后，驻港解放军部队奏起国歌，在部队、学生及不同团体代表欢送下缓缓驶离本港。至于导弹驱逐舰「南宁舰」亦于10时半驶离昂船洲。

编队：对广大市民热情好客、爱国心 倍感暖心与自豪

政务司司长陈国基致欢送辞指，国家特意安排南宁舰编队赴港，与香港市民一同庆祝香港回归祖国，这充分体现国家对香港的深厚关怀和坚定支持。南宁舰编队这次赴港，为香港市民带来难能可贵的机会，亲眼看到国家自主研发、建造的052D型导弹驱逐舰，亲身感受到国家在国防和军队建设发展的伟大成就，让每一位香港市民为国家的强盛而倍感自豪。而交流的学生，亦可学习到海军的坚韧精神及保家卫国精神，也为年轻人播下爱国的种子，为他们上了一课深刻的爱国主义教育体验课。

海军南宁舰编队其后亦向特区政府及广大香港市民发稿，对特区政府连日来的精心保障、安全护卫表示感谢和钦佩。编队指，在港期间官兵赞叹「东方明珠」的璀璨和繁华，对广大香港市民朋友的热情好客、勤劳坚韧和赤子爱国心，倍感暖心与自豪。「期待在中华民族伟大复兴的时代征程中，与香港特别行政区政府、广大香港市民朋友携手前行！衷心祝愿香港社会安定祥和、百业繁荣兴盛；祝愿全体香港市民阖家幸福、万事顺遂！」

编队提到，离港途中热情的香港市民们自发来到维多利亚港沿岸，目送舰艇编队驶离。在港期间，南宁舰、衡阳舰在驻香港部队昂船洲军营码头面向港澳民众、青少年学生等群体开放，并开展军事体验、训练展示、文艺展演等互动交流活动，吸引了3万余名港澳民众参与，激发广大市民的爱国之情。这是南宁舰、衡阳舰首次抵达香港并举行开放活动。

立法会议员方国珊（左）亦有到场。

立法会议员方国珊今日亦有到场，她表示希望有更多军事交流活动，展示国家实力之余亦加强本港与国家的连系。她又提到，虽今日现场一度下起骤雨，但亦无阻市民送别舰队的过程，认为整体气氛很好。她提到，近期不少市民积极参与各类军事、航天方面的相关活动，见证祖国军力强大，期望来年回归30周年可有更多机会展示国家军力、科研进步。今年活动反应热烈，希望明年可延长交流时间，让更多市民参与。

参与送别活动的中五学生童同学表示，对于可送别舰队感到很自豪，又指欢送期间虽有骤雨，但士兵们仍保持肃立，向大家挥手道别，觉得他们相当专业，亦让她觉得自己「淋少少雨都无所谓」。

中五学生童同学。

摄影：陈浩元