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南宁舰衡阳舰访港︱编队结束在港交流活动 驶离昂船洲军港 海陆空官兵列队挥手送别

社会
更新时间：10:01 2026-07-06 HKT
发布时间：10:01 2026-07-06 HKT

解放军导弹驱逐舰「南宁舰」、导弹护卫舰「衡阳舰」组成的海军舰艇编队本月2日来港，两艘军舰今早（6日）从昂船洲军港离开，驶离香港水域。早上9时许，「衡阳舰」率先启航离开，岸上的海陆空官兵代表列队送别，舰上官兵则向岸边挥手致意，军乐队奏乐欢送，至于导弹驱逐舰「南宁舰」则预计于10时半驶离昂船洲。

政务司司长陈国基致欢送辞指，国家特意安排南宁舰编队赴港，与香港市民一同庆祝香港回归祖国，这充分体现国家对香港的深厚关怀和坚定支持。南宁舰编队这次赴港，为香港市民带来难能可贵的机会，亲眼看到国家自主研发、建造的052D型导弹驱逐舰，亲身感受到国家在国防和军队建设发展的伟大成就，让每一位香港市民为国家的强盛而倍感自豪。

摄影：陈浩元

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