每日杂志‧人物志｜坚信当良知与善意被唤醒 便能带来改变 陈一华与港人同行迎「恩临香江」

香港是一个高度竞争社会，传道近半世纪、一直抱持「入世」理念的陈一华牧师，关注近年港人承受不同压力，年轻人亦备受学业及前景困扰。他主张走入社区、关怀弱势，过去曾经担任戒毒导师、医院院牧及创立警察团契，秉持关顾社区前线的初心。其自身经历及于戒毒村和医院的见闻，令他坚信当唤醒人们的良知和善意，便能带来改变。陈牧师正筹办「2027香港布道大会」，明年适逢香港回归30周年，他希望贯彻「恩临香江」的主题，为香港注入祝福和盼望，跟港人一起迎接未来。

明年布道大会主题为「恩临香江」，适逢香港回归30周年，陈牧师认为意义深远。

陈一华牧师留意到港人生活压力沉重，认为懂得易地而处可以化解仇恨和怨气。

作为传道人，陈一华牧师一直关心香港的变迁和发展，认为紧贴社会才能了解信众及市民的困难。他不讳言，香港处于转变时刻，面对创科可能主导未来，传统行业及服务业备受冲击，加上港人北上消费的习惯，聚会中他每每听取信众反映不同忧虑和不安，深表关注。

他直言，香港居住环境狭逼，亦是高度竞争社会，「打工仔」承受沉重的职场压力，近年人工智能（AI）更成为最新竞争对手，「大家都害怕失去工作」。为人父母更怕失业，无法养活家人，亦忧虑子女学业，活在夹缝。

懂得易地而处可望减纷争

他指，这种患得患失的感觉，令职场上的你、我、他，产生高度自我保护意识，导致同事间互相竞争，「彼此出现心病，不是排斥别人，就是被人排斥」，埋下冲突及结怨伏线，令本已紧张的关系更趋紧绷。

为人子女亦不好过，中小学生面对升学压力，应考公开试的怕成绩不达标，考不上心仪大学或学科，为此耿耿于怀。他提到，当父母子女各自把压力带回家，可能在未获适当疏导下衍生后续的家庭问题，不容忽视。他特别关注，近年学生轻生及自杀事故频生，苦思怎样能为年轻人带来希望。

香港人的压力有多大，陈牧师在港铁大围站附近一间「人气」食店便亲身经历过一回。当日时值中午，店外虽未见排队人龙，但侍应仍频频「巡视」，打算收拾杯碟食具，期间招致食客不满薄责几句，场面好不尴尬。

陈牧师是「香港福音盛会」总干事，正忙于统筹明年「2027香港布道大会」。他以该次食店例子指出，食客及侍应各有难处，前者不满用餐时被打扰及被催促离开，后者则可能受公司训示要尽快收拾杯碟，「翻枱」多做生意。他庆幸事件未有恶化，但称人与人相处若能带多点同理心，懂得易地而处及体谅别人的苦困，可望减少纷争，「这正是布道大会希望带出的讯息」。

快将72岁的陈一华牧师，与每10年一届的「香港布道大会」深有渊源。早于1975年，正修读神学的他以诗班员身份参加「葛培理布道大会」，在会上献唱圣诗。其后两届布道大会，他担任大会纠察组组长，负责管理人流及维持秩序。

1997年，陈一华于布道大会中担任纠察义工。

统筹布道大会忙碌但快乐

至于2017年「香港布道大会」及明年的布道大会，他均肩负统筹重任。布道大会牵涉众多范畴，今届设纠察组、财务组及公关组等19组别。5月举行启动礼后，他忙于参与不同会议，厘定细节，笑言多了「19组」绰号，忙碌但快乐，希望明年底租用到香港大球场继续举办。

过去陈牧师亦曾筹办大型布道会，1989年他协助举办逾一万人参与的「红黑皇布道大会」。他指，「红黑皇布道大会」是跨界别布道会，「红」代表艺人、「黑」代表完成福音戒毒人士，当中不乏前江湖人物；「皇」是信奉基督教的皇家香港警察，会上不同界别的信众分享经历。

1989年，陈一华筹办「红黑皇布道大会」，与艺人乔宏及「Sunny哥哥」黄汝燊商讨细节。

能够动员警察及前江湖人物，跟陈牧师本身经历有莫大关系。陈牧师生于基层家庭，与父母及10名兄弟姊妹居于长沙湾唐楼。父母为口奔驰无暇管教，他与不良少年结伴沦为童党，经常偷东西、吃喝玩乐、聚众打架，「恃着人多，欺负别人」。

中三时他遇上好心女教师，改写一生。他忆述，该名姓靳女教师是虔诚基督徒，替他补习，又带他上教会、听福音，对方劝告时更几度落泪，让他反思「彼此非亲非故，对方竟付出无比爱心」，渐渐他疏远童党，从宗教中找到人生方向，受洗及修读神学，立志传道。

1977年他于神学院毕业，成为传道人。他称若非遇上善心女教师得以改过，恐走上歪路，自觉有责任协助误入歧途的一群，让他们获得重回正轨的机会。1979年，他加入「互爱团契」，当上戒毒导师，见证不少染上毒瘾人士透过福音戒毒戒除毒瘾，当中包括昔日江湖人物。他发现，当唤醒人的良知和善意，便能带来改变。

公院设院牧支援病人心灵

当时不少警员信奉基督教，同年他协助成立「香港警察队基督教以诺团契」。1984年，他按立成为牧师，当时获信奉基督教警察及前江湖人物组成诗班献唱圣诗，令他留下难忘回忆。

1984年，陈一华按立成为牧师。

1984年，陈一华牧师踏出人生新篇章，当上非基督教公立医院的院牧。他称，不少末期病者看不到前路，或缺少亲人探望支援，思想负面，情绪低落。他接触对方送上问候，「哪怕只是攀谈聊天几句」，已为对方带来心灵支援，让病者最后一程不至孤单。7年后，他获颁发「十大杰出青年」，肯定其院牧工作，他其后于各公立医院设立院牧，现时仍任顾问院牧。

已退休的陈一华牧师，现时仍出任公立医院顾问院牧。

「天下万务都有定时」，明年是香港回归30周年，陈牧师指，这令「2027年布道大会」更添意义，衷心希望3天内的6场布道大会能为香港注入希望，跟港人一起走向未来。

街童信教获新生 以引领误入歧途者为己任

传道近半世纪，推动福音戒毒是陈一华牧师其中一项主要事工。早年曾是街童的他，幸遇良师引导信奉基督教才改写人生，故对误入歧途者特别关顾，自觉有责任引领这批受社会唾弃及遗忘的一群重获新生。

陈一华牧师（蓝箭咀示）曾担任沙罗洞村男子戒毒村导师，与已戒除毒瘾的陈慎芝（红箭咀示）推动福音戒毒。

1979年，陈一华加入「基督教互爱中心」，受聘出任「互爱团契」传道人，担任大埔沙罗洞村男子戒毒村的导师。当时号称「慈云山十三太保」首领的前黑社会头目陈慎芝，已完成福音戒毒戒除毒瘾，并担任「互爱团契」副总干事，负责管理该戒毒村。

陈一华在在戒毒村中，看到不少江湖恶人饱受毒品煎熬，失去尊严地生活。他的工作是引领这批迷失毒海者，藉信靠宗教戒除毒瘾。5年任期内，他见证不少瘾君子重获新生，当中印象最深刻是陈慎芝旧部「猫仔辉」的经历。

「猫仔辉」是昔日「慈云山十三太保」骨干人物，惟感染毒瘾后判若两人，经历多次戒毒失败，决定尝试福音戒毒。陈忆述，初见面时发现「猫仔辉」个子不高但一脸慓悍，气场强大，十分聪明，「有急智，亦有口才」。

助江湖人物福音戒毒见证生命

往后他经常陪对方读圣经、祈祷及聊天，取得信任后，在谈话中引导及鼓励他走正路。他说，「猫仔辉」终成功戒除毒瘾，性格亦有改变，「待人接物大有改善，眼神变得和善」。对方其后留在「互爱团契」当义工，之后重投社会，担任校工，并投入其他义工服务。他语重心长地说，从「猫仔辉」的经历，见证生命可以改变，对未来仍有盼望。

记者：关英杰

