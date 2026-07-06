放工注意！天文台：强雷雨区正逐渐靠近 料未来一两小时为本港带来大骤雨及强阵风

天文台于今日（7月6日）早上6时45分发出特别天气提示，指短期内香港广泛地区可能受大雨影响，市民应提高警觉。天文台在8时40分再表示，与活跃偏南气流相关的雷雨区正影响本港东部地区，短期内该区雨势仍然较大及有狂风雷暴。

天文台再于下午4时15分发特别天气提示，受活跃偏南气流及高空扰动影响，预料本港未来一两日（7月7日及8日）天气仍然不稳定，部分地区雨势颇大及有狂风雷暴，市民出门上学上班前请留意天文台的最新天气消息。

天文台再于下午4时37分发特别天气提示，位于珠江口以南的强雷雨区正逐渐靠近，预料会在未来一两小时为本港带来大骤雨及强阵风。市民请提高警惕。

活跃偏南气流正为广东带来骤雨及雷暴。在上午五时，热带低气压美莎克集结在桂林以西约110公里，预料向东北偏北移动，时速约26公里，移入内陆并逐渐消散。

本港地区今日天气预测，大致多云，间中有骤雨及狂风雷暴，初时雨势有时颇大。日间部分时间天色明朗，最高气温约31度。吹和缓至清劲偏南风，离岸及高地间中吹强风。

展望未来一两日间中有骤雨及狂风雷暴，部分地区雨势较大。本周后期骤雨减少，渐转酷热。

分区气温

九天天气预报

活跃偏南气流会在今日继续为华南沿岸带来不稳定天气。受一道广阔低压槽及高空扰动影响，本周中期该区仍有骤雨及雷暴。位于西北太平洋的热带气旋巴威会在本周后期移向台湾以东海域，其外围下沉气流会为华南带来大致晴朗的天气，内陆地区极端酷热。此外，热带气旋美莎克会在今日移入内陆并逐渐消散。