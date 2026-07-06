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天文台：活跃偏南气流相关的雷雨区正影响本港东部 短期内该区雨势仍然较大

社会
更新时间：08:59 2026-07-06 HKT
发布时间：08:59 2026-07-06 HKT

天文台于今日（7月6日）早上6时45分发出特别天气提示，指短期内香港广泛地区可能受大雨影响，市民应提高警觉。天文台在8时40分再表示，与活跃偏南气流相关的雷雨区正影响本港东部地区，短期内该区雨势仍然较大及有狂风雷暴。 

活跃偏南气流正为广东带来骤雨及雷暴。在上午五时，热带低气压美莎克集结在桂林以西约110公里，预料向东北偏北移动，时速约26公里，移入内陆并逐渐消散。

本港地区今日天气预测，大致多云，间中有骤雨及狂风雷暴，初时雨势有时颇大。日间部分时间天色明朗，最高气温约31度。吹和缓至清劲偏南风，离岸及高地间中吹强风。

展望未来一两日间中有骤雨及狂风雷暴，部分地区雨势较大。本周后期骤雨减少，渐转酷热。

分区气温
分区气温
九天天气预报
九天天气预报

活跃偏南气流会在今日继续为华南沿岸带来不稳定天气。受一道广阔低压槽及高空扰动影响，本周中期该区仍有骤雨及雷暴。位于西北太平洋的热带气旋巴威会在本周后期移向台湾以东海域，其外围下沉气流会为华南带来大致晴朗的天气，内陆地区极端酷热。此外，热带气旋美莎克会在今日移入内陆并逐渐消散。

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