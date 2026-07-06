Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

天文台晚上7时05分发出黄色暴雨警告 香港广泛地区录得或料会有每小时逾30毫米大雨

社会
更新时间：16:18 2026-07-06 HKT
发布时间：16:18 2026-07-06 HKT

天文台于今日（7月6日）晚上7时05分发出黄色暴雨警告，表示香港广泛地区已录得或预料会有每小时雨量超过30毫米的大雨，且雨势可能持续。一些低洼地带及排水欠佳的地区会出现水淹。可能受大雨及水浸影响之市民应采取适当的预防措施，以防止可能引致的损失。大雨可能引致山洪暴发，市民应远离河道。可能受河道泛滥影响之市民应采取适当的预防措施，以避免损失。

天文台于下午4时15分发特别天气提示，受活跃偏南气流及高空扰动影响，预料本港未来一两日（7月7日及8日）天气仍然不稳定，部分地区雨势颇大及有狂风雷暴，市民出门上学上班前请留意天文台的最新天气消息。

天文台再于下午4时37分发特别天气提示，位于珠江口以南的强雷雨区正逐渐靠近，预料会在未来一两小时为本港带来大骤雨及强阵风。市民请提高警惕。

天文台傍晚6时50分发特别天气提示，指短期内香港广泛地区可能受大雨影响。

活跃偏南气流正为广东带来骤雨及雷暴。在上午五时，热带低气压美莎克集结在桂林以西约110公里，预料向东北偏北移动，时速约26公里，移入内陆并逐渐消散。

本港地区今日天气预测，大致多云，间中有骤雨及狂风雷暴，初时雨势有时颇大。日间部分时间天色明朗，最高气温约31度。吹和缓至清劲偏南风，离岸及高地间中吹强风。

展望未来一两日间中有骤雨及狂风雷暴，部分地区雨势较大。本周后期骤雨减少，渐转酷热。

分区气温
分区气温
九天天气预报
九天天气预报

活跃偏南气流会在今日继续为华南沿岸带来不稳定天气。受一道广阔低压槽及高空扰动影响，本周中期该区仍有骤雨及雷暴。位于西北太平洋的热带气旋巴威会在本周后期移向台湾以东海域，其外围下沉气流会为华南带来大致晴朗的天气，内陆地区极端酷热。此外，热带气旋美莎克会在今日移入内陆并逐渐消散。

最Hit
郑秀文启德演唱会周五开锣突然告吹 主办方宣布《You and Mi》三场演出变免费答谢会
01:19
郑秀文启德演唱会周五开锣突然告吹 主办方宣布《You and Mi》三场演出变免费答谢会
影视圈
3小时前
成功举报滥用公屋收$3000！网民分享房署信庆祝引热议 小心后续1事「唔安宁」...?
成功举报滥用公屋收$3000奖励！网民分享房署信庆祝引热议 小心后续1事「唔安宁」...?
生活百科
7小时前
公屋家访新方法？房署突击直入厨厕全屋画图 网民提醒：拒开门后果严重或被终止租约｜Juicy叮
公屋家访新方法？房署突击直入厨厕全屋画图 网民提醒：拒开门后果严重或被终止租约｜Juicy叮
时事热话
5小时前
IB放榜2026｜全港至少诞63状元 英基占27人 维多利亚圣士提反状元人数创新高（持续更新）
00:49
IB放榜2026｜全港至少诞63状元 英基占27人 维多利亚圣士提反状元人数创新高（持续更新）
教育新闻
4小时前
中年好声音4｜可岚出局剖析犯众憎3大原因 网民喜气洋洋：唔使再挨 曾遭家暴打7份工养子
中年好声音4｜可岚出局剖析犯众憎3大原因 网民喜气洋洋：唔使再挨 曾遭家暴打7份工养子
影视圈
6小时前
郑秀文为启德演唱会2026延期致歉认感震惊：最大嘅硬件Sammi仲喺度 改办答谢会补偿歌迷
郑秀文为启德演唱会2026延期致歉认感震惊：最大嘅硬件Sammi仲喺度 改办答谢会补偿歌迷
影视圈
3小时前
最不懂的事！香港厕所这一设计令内地客大呼「理解不能」网民反指：建议全国推广 
最不懂的事！香港厕所这一设计令内地客大呼「理解不能」网民反指：建议全国推广 
生活百科
2026-07-05 10:01 HKT
世界杯2026│美斯、麦巴比、夏兰特同入7球金靴争崩头 数目相同点样分高下？
世界杯2026│美斯、麦巴比、夏兰特同入7球金靴争崩头 数目相同点样分高下？
足球世界
3小时前
随父母移英4年呻融入唔到 女学生两头唔到岸陷身份危机 埋港人堆生罪恶感｜Juicy叮
随父母移英4年呻融入唔到 女学生两头唔到岸陷身份危机 埋港人堆生罪恶感｜Juicy叮
时事热话
7小时前
都会大学「长者学苑」招生！7.15截止报名 $50起旁听中/英文/IT课程 毋须交功课及考试
都会大学「长者学苑」招生！7.15截止报名 $50起旁听中/英文/IT课程 毋须交功课及考试
生活百科
2026-07-04 15:30 HKT