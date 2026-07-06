消防处优化消防装置及设备证书网上递交系统 引入防伪二维码 全面便利公众与业界

消防处今年5月启用更新的消防装置及设备证书（FS251）网上递交系统，引入具防伪验证功能的二维码。新系统不但大大提升消防处处理资料的效率，亦进一步便利消防装置承办商的日常申报工作。网上递交系统7月1日起已取代纸本递交方式，承办商必须透过系统完成拟备、电子签署和递交证书程序。

根据法例，消防装置拥有人必须每12个月聘请注册承办商检查装置及设备，并于完成检查后，向消防处提交「消防装置及设备证书 」。

消防处助理消防区长（消防设施监督）万富江接受《星岛》专访时指出，过往承办商透过邮递、传真或亲身前往消防处，递交纸本FS251证书。为进一步提升资料处理效率并配合政府推动智慧城市的政策，消防处推出更新的消防装置及设备证书（FS251）网上递交系统。



新设证书二维码 便利市民掌握大厦消防装置资讯

新系统的重大优化是引入具防伪验证功能的二维码，由于合资格的注册消防装置承办商方可发出具备防伪二维码的电子FS251证书，市民只需扫瞄证书上的二维码，即可知道大厦的消防装置及设备状况。

万富江呼吁，今年7月1日或之后发出的FS251证书若没有上述的二维码，市民应即时向消防处举报，电邮：[email protected]。

此外，消防处透过电子方式处理FS251证书，可大幅提升监管、执法及紧急资源调配效率。万富江解释，当承办商透过网上系统提交证书后，资料会即时送达消防处的系统，让处方更有效掌握大厦消防装置及设备的检查和维修状况。若系统数据库显示消防装置损坏累积超过60日而未有修复，处方会即时采取执法行动，例如向装置拥有人发出「消除火警危险通知书」，要求限期内完成维修。

在救援资源调配上，如系统收到的FS251证书显示有消防装置损坏，会将损坏纪录传送至消防通讯中心。若该大厦不幸发生火警，中心会参考系统资料，安排增派消防车辆。前线消防人员亦会根据消防装置的损坏情况，要求大厦加强消防安全管理和加设临时消防设备作为替代措施。

新增标准化地址清单 简化输入程序

新系统另一项优化是新增「标准化地址清单」功能，大幅便利消防装置承办商的日常申报工作。万富江表示，在以往人手填写模式下，承办商往往因输入错误或不规范的大厦或街道名称，导致证书上的物业资料与政府官方纪录不符。为解决这个问题，全新网上系统内置与地政总署数据库对接的地址清单，承办商输入物业资料时不再需要逐字输入，只需在清单中搜寻并点选标准化的官方地址即可。这项设计不仅大大减轻承办商的行政负担和出错机会，更确保消防处资料库的准确性，实现业界与政府的双赢局面。

本报记者