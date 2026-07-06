中大QS世界大学排名及雇主声誉指标皆上升 毕业生获雇主高度评价 两知名校友称书院制助学生培养团队精神

香港中文大学在最新公布的2027年Quacquarelli Symonds（QS）世界大学排名跃升至全球第18位，雇主声誉指标升幅尤为显著，位居全港第二，反映全球雇主对中大毕业生的专业能力与领导潜力给予更高评价。同为中大校友的太古集团高级顾问唐伟邦及港铁公司中国内地业务总监黄琨𬀩均指，母校的书院制、通识教育及全人教育，对学生产生重要的影响，毕业生具备扎实专业能力和良好适应力等，在职场上占有优势。

最新公布的QS世界大学中，香港中文大学排名升至全球第18位，其中雇主声誉指标升至75.5分，排名全港第二，升幅尤为显著。本港不少大企业高层均为中大校友，其中太古集团高级顾问唐伟邦及港铁公司中国内地业务总监黄琨𬀩均认为，中大毕业生普遍具备扎实专业能力、良好适应力、责任感及领导潜质，能应对多变工作环境。

中大人团队合作及应变能力突出

1987年于中大电子计算学系毕业的太古集团高级顾问唐伟邦，毕业后加入国泰航空展开长达近40年的职场生涯。他认为，中大书院制及通识教育对学生发展影响深远，毕业生做事务实、稳重，多为实干型人才，「中大人适应力强，面对瞬息万变的商业环境，往往思考灵活，能作迅速应对。」

他又指，中大毕业生在团队合作及应变能力方面表现突出，能为企业带来实质贡献。唐续称，中大培养学生的不仅是专业知识，书院生活亦有助培养团队精神及待人接物的能力，为职场发展建立更扎实的基础。

1995年于中大工程系一级荣誉毕业的港铁公司中国内地业务总监黄琨𬀩，毕业后加入港铁为车务管理见习人员，先后出任车务营运及本地铁路总管等多个重要岗位，现在负责管理和发展港铁于中国内地多个城市的业务。

他认为，随着各地城市发展加快，企业对具国际视野及应变能力的人才需求持续增加，中大独特的书院制及全人教育对学生影响尤深，中大教育培养的开放思维，有助与不同地区的团队建立信任及推动合作。

高压下保持正向 反映全人教育成效

他表示，铁路营运涉及专业团队协作，员工需具备良好沟通能力及判断能力，并具备服务社会的使命感，「城市高速的发展和创新科技的进步，为我们带来了前所未有的机遇，同时亦考验了我的领导及管理能力」。中大毕业生在高强度的工作环境下仍能保持正向心态，反映全人教育的成效。

跻身全球20强，是中大迈向新阶段的重要里程碑，雇主声誉表现跃升，亦印证中大书院制博雅教育与研究型大学优势相结合的人才培育成效。中大致力培养具备独立思考、跨文化视野与社会责任感的新一代领袖，让他们能在不同领域承担重任。

本报记者