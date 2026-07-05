元朗鼠患︱食环署：年初起已加强行动 至今提9宗检控、捕获逾50只活鼠

有传媒今日（5日）报道，元朗安宁路一带有猪肉档将猪壳放置路边，每晚吸引多只老鼠在后巷觅食。食环署回应指，署方早于今年1月起，已在元朗安宁路一带加强行动，至今已发出逾40个口头警告、提出9宗检控、捕获逾50只活鼠，并提升街道洁净服务及向附近商舖住户加强宣传教育。

食环署：巡查执法工作不会松懈

食环署今午在社交平台表示，无论黑点与否，巡查执法工作不会松懈。署方一直善用科技及数据调整区域防鼠策略，但无论个别地点是否已被列为黑点或有否安装监测设备，食环署均透过定期巡查及严厉执法，持续改善各区环境衞生。

食环署在帖文强调，无论黑点与否，巡查执法工作不会松懈。

科技和数据导向提升灭鼠效能

食环署表示，已全面使用 「热能探测摄录机 ＋ 人工智能技术」，每半年一次在全港各区进行鼠只活动调查。在选定监察地点时，会综合考虑4大因素，包括过往鼠只活动调查结果；经调查确定的老鼠投诉数据；捕获活鼠及死鼠的数目；及前线巡查结果及地区人士意见。

要彻底杜绝鼠患，食环署说，除了政府的努力，更需各界与市民的共同配合，请大家谨记防鼠「三字诀」，从源头消除老鼠的生存条件：

【食】：断绝食物来源：妥善处理及包裹垃圾，食物不外露。

【住】：清除藏匿点：定期清理杂物，保持环境清爽。

【行】：堵塞通道：封好墙壁或喉管缝隙，严防老鼠出入。

食环署会继续透过科技和数据导向提升灭鼠效能，以及进行跨界别的宣传教育，与其他部门同心协力，营造更衞生、更舒适的社区。