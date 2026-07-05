六合彩︱头奖$1300万今晚搅珠 即睇近期6个最旺号码
更新时间：14:53 2026-07-05 HKT
发布时间：14:53 2026-07-05 HKT
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第72期六合彩，将于今（7月5日）晚上9时30分进行新一期搅珠，若以10元一注独中，估计头奖基金可获1,300万元彩金。截止售票时间为晚上9时15分。
翻查过去10期六合彩搅珠结果，搅出次数最多的6个号码分别是：10（4次）、26（4次）、5（3次）、12（3次）、17（3次）、29（3次）。
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