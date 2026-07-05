超强台风巴威︱中央气象台：中心风力达17级 详解对香港影响 周五六「食下沉」新界或高见38°C

今年首个进入本港800公里范围的热带气旋「美莎克」，令香港天文台日前需要发出今年首个一号戒备信号。天文台表示，「美莎克」会在今明两日移入内陆并逐渐消散。不过，位于西北太平洋的热带气旋巴威会在本周后期移向台湾以东海域，其外围下沉气流会为华南带来大致晴朗的天气，内陆地区极端酷热。

超强台风「巴威」中心附近最大风力达17级

中央气象台发出预报，指今年第9号台风「巴威」（超强台风级）的中心今天（5日）上午8时位于关岛塞班东南方向约445公里的洋面上，中心附近最大风力有17级（60米/秒，折算为时速约216公里），以香港天文台分级亦已达「超强台风」水平。中央气象台预计，「巴威」将以15-20公里的速度向西偏北方向移动，强度变化不大。 7月8日前「巴威」对中国海域无影响，之后趋向台湾以东洋面。香港天文台两大AI预测模型「风乌」和「盘古」均料「巴威」7月10日最接近台湾。

受巴威外围下沉气流影响 7.11上水及石岗高见38°C

根据天文台九天天气预测，周五至周日（7月10至12日）日间酷热，周五及周六市区最高34度，日间酷热，稍后局部地区有骤雨及雷暴。而周六（11日）新界多区，包括沙田、大埔、西贡、流浮山、打鼓岭均料达36度，上水和石岗更高见38度极端高温。

本港星期二及三骤雨较多及有雷暴

天文台又指，活跃偏南气流会在明日继续为华南沿岸带来不稳定天气。受一道广阔低压槽及高空扰动影响，本周中期该区仍有骤雨及雷暴。

本港地区下午及今晚天气预测大致多云，有几阵骤雨，局部地区有狂风雷暴。下午短暂时间有阳光及炎热。吹和缓至清劲偏南风，高地间中吹强风。

展望明日仍有几阵骤雨。星期二及星期三骤雨较多及有雷暴。本周后期骤雨减少，渐转酷热。