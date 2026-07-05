Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

超强台风巴威︱中央气象台：中心风力达17级 详解对香港影响 周五六「食下沉」新界或高见38°C

社会
更新时间：13:34 2026-07-05 HKT
发布时间：13:34 2026-07-05 HKT

今年首个进入本港800公里范围的热带气旋「美莎克」，令香港天文台日前需要发出今年首个一号戒备信号。天文台表示，「美莎克」会在今明两日移入内陆并逐渐消散。不过，位于西北太平洋的热带气旋巴威会在本周后期移向台湾以东海域，其外围下沉气流会为华南带来大致晴朗的天气，内陆地区极端酷热。

超强台风「巴威」中心附近最大风力达17级

中央气象台发出预报，指今年第9号台风「巴威」（超强台风级）的中心今天（5日）上午8时位于关岛塞班东南方向约445公里的洋面上，中心附近最大风力有17级（60米/秒，折算为时速约216公里），以香港天文台分级亦已达「超强台风」水平。中央气象台预计，「巴威」将以15-20公里的速度向西偏北方向移动，强度变化不大。 7月8日前「巴威」对中国海域无影响，之后趋向台湾以东洋面。香港天文台两大AI预测模型「风乌」和「盘古」均料「巴威」7月10日最接近台湾。

受巴威外围下沉气流影响 7.11上水及石岗高见38°C

根据天文台九天天气预测，周五至周日（7月10至12日）日间酷热，周五及周六市区最高34度，日间酷热，稍后局部地区有骤雨及雷暴。而周六（11日）新界多区，包括沙田、大埔、西贡、流浮山、打鼓岭均料达36度，上水和石岗更高见38度极端高温。

本港星期二及三骤雨较多及有雷暴

天文台又指，活跃偏南气流会在明日继续为华南沿岸带来不稳定天气。受一道广阔低压槽及高空扰动影响，本周中期该区仍有骤雨及雷暴。

本港地区下午及今晚天气预测大致多云，有几阵骤雨，局部地区有狂风雷暴。下午短暂时间有阳光及炎热。吹和缓至清劲偏南风，高地间中吹强风。

展望明日仍有几阵骤雨。星期二及星期三骤雨较多及有雷暴。本周后期骤雨减少，渐转酷热。

最Hit
最不懂的事！香港厕所这一设计令内地客大呼「理解不能」网民反指：建议全国推广 
最不懂的事！香港厕所这一设计令内地客大呼「理解不能」网民反指：建议全国推广 
生活百科
4小时前
外佣帮4岁仔冲凉突变神速 港妈揭「暗黑交易」气炸：竟教避开天眼做这事⋯⋯｜Juicy叮
外佣帮4岁仔冲凉突变神速 港妈揭「暗黑交易」气炸：竟教避开天眼做这事⋯⋯｜Juicy叮
时事热话
22小时前
双非儿脑瘫案︱涉事医生薛守智专业失当罪成 被判除牌9个月、不设缓刑 个案拖延逾16年
双非儿脑瘫案︱涉事医生薛守智专业失当罪成 被判除牌9个月、不设缓刑 个案拖延逾16年
社会
2小时前
霍震寰太太陈琪琪激罕现身 昔日邵氏美人曾舍命救子致重伤 撑拐杖出入无损优雅阔太气质
00:53
霍震寰太太陈琪琪激罕现身 昔日邵氏美人曾舍命救子致重伤 撑拐杖出入无损优雅阔太气质
影视圈
5小时前
都会大学「长者学苑」招生！7.15截止报名 $50起旁听中/英文/IT课程 毋须交功课及考试
都会大学「长者学苑」招生！7.15截止报名 $50起旁听中/英文/IT课程 毋须交功课及考试
生活百科
22小时前
尖沙咀海景酒楼大特价！全场点心$7起／茶市7折 网民实试：10碟$150有找
尖沙咀海景酒楼大特价！全场点心$7起／茶市7折 网民实试：10碟$150有找
饮食
23小时前
博物馆通行证2026年最新优惠！长者$25全年免费参观景点 额外享16大主题乐园/餐厅优惠
博物馆通行证2026年最新优惠！长者$25全年免费参观景点 额外享16大主题乐园/餐厅优惠
生活百科
2026-07-04 09:29 HKT
乱换「美容花洒头」随时爆炸 专家拆解水温飙至70度原因 消委会警告4类要小心
乱换「美容花洒头」随时爆炸 专家拆解水温飙至70度原因 消委会警告4类要小心
家居装修
8小时前
73岁卢宛茵三代同堂出镜 四个孙厨艺胜嫲嫲 两子罕露面撑阿妈 曾剖白与前主播离婚原因
73岁卢宛茵三代同堂出镜 四个孙厨艺胜嫲嫲 两子罕露面撑阿妈 曾剖白与前主播离婚原因
影视圈
4小时前
米雪疑遭男士贴身闻发搭膊骚扰 身处酒楼身体蜷缩头耷耷 网民心疼：70岁承受咁嘅嘢
米雪疑遭男士贴身闻发搭膊骚扰 身处酒楼身体蜷缩头耷耷 网民心疼：70岁承受咁嘅嘢
影视圈
22小时前