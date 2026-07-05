双非儿脑瘫案︱家属称除牌裁决恰当：希望我们是最后一名苦主 续循民事追究责任

双非婴儿脑瘫案，拖延16年终有裁决，今日（7月5日）宣布裁决结果。医委会最终裁定，涉事医生薛守智专业失当罪成，被判除牌9个月，不设缓刑。投诉人、病人黎远建父亲黎志坚回应裁决指，除牌9个月裁决是恰当的，但坦言无论如何判也无法换回儿子的健康，而且个案已拖延达16年。他批评涉事医生为逃避责任无所不用其极、毫无诚信及担当，不曾承认自身的错误。他指会继续循民事途径追究责任。

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双非儿脑瘫案︱涉事医生薛守智专业失当罪成 被判除牌9个月、不设缓刑

病人母亲：若有得选宁在内地生子

投诉人黎志坚指，事件涉及儿科医生薛守智的严重行为失当，而个案证据清楚不过，竟要家属等待16年之久，过程迂回曲折，是秘书处的失职、医委会监督不力，个案遭到无故拖延，对投诉人非常不公道，有违公众期望。

他又批评薛守智为逃避指控无所不用其极，其要求永久搁置研讯，竟然获得接纳，毫不考虑公众利益；辩方在聆讯中竟花6小时盘问护士，显示其缺乏自省能力，判决理应反映专业失当的严重程度。他指，公正的投诉制度不应令投诉人苦等多年，得悉医委会正处理改革，「希望我们是制度下的最后一名苦主」。他指，会继续循民事追究涉事医生及医疗机构的疏忽责任。

投诉人黎太太被问及是否后悔来港生子，她坦言：「如果有得选，我们会（让儿子）在内地深圳出生，但这个世界没有如果。」

内地夫妇黎志坚及彭红英，2009年12月到浸会医院产子，疑因医生未筛查乙型链球菌，最终导致儿子黎远建脑瘫，四肢残障。夫妇2010年向医委会投诉两名涉事医生，其中一名涉事医生薛守智的纪律研讯原订2016年7月举行，薛一方当时申请押后研讯获批，前后拖延近15年。医委会研讯小组去年决定，案件拖延时间过长，对被告「不公」，同意永久搁置研讯，引起社会哗然。政府介入后，医委会主动覆核决定，今年4月起重启聆讯。

政府：尊重裁决 医委会改革为当务之急

政府发言人回应裁决，指全力支持医委会辖下研讯小组自去年11月经主动覆核后，重启并在8个月内顺利完成2009年初生婴儿黎远建脑瘫事件的研讯。政府尊重研讯小组作出的裁决，并强调研讯过程的完结有助厘清事件真相，和避免过去长期等候研讯对医患双方带来的压力。医衞局再次向黎远建及其父母表达慰问，期望裁决能令他们释怀，全力聚焦远建的照顾及康复，同时保持对香港医疗体系和制度的信心，相关部门会持续跟进有关远建的医疗和福利需要。

政府指，去年12月医委会就完善申诉处理机制向医衞局提交的报告及今年2月申诉专员公署就医委会秘书处的主动调查行动报告均已清楚指出，医委会申诉机制有逼切改善的空间。政府高度重视上述报告的调查结果，并视改革为当务之急。为此，医衞局已于今年6月26日公布启动《2026年医生注册（修订）条例草案》（《条例草案》）立法程序，以期通过制度改革，支持医委会在专业自主的原则下更有效履行维持医生专业操守及持续提升医疗专业水平。《条例草案》将于7月8日在立法会首读。

摄影：陈浩元