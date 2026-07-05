来片．一分钟话你知｜超越瑞士！42万亿资产管理规模 净资金流入飙193% 香港凭甚么在世界之颠？

42.2万亿港元，究竟是一个怎样的概念？

这笔资产，足以兴建超过1300个启德体育园，又或者建造接近300套香港国际机场三跑道系统。如果将它们全部换成一千元钞票，再一张一张向上叠，高度简直有8700座环球贸易广场ICC。

这个数字正正就是2025年香港资产及财富管理业所管理的资产总值。按年大升了两成，而且这个增长，不单只是因为资产价格上升，更是急涨了193%，达到2.1万亿港元，并且是连续第三年录得增长。

香港管理的资产，并非来自单一市场。有超过54%的资产是来自「内地及香港」以外的投资者，资金来源亦以机构投资者为主。这证明了香港是一个高度国际化的财富管理中心。

政府推出家族办公室八项政策措施，吸引全球的富裕家族将投资、决策、传承和慈善事业落户香港；

重推资本投资者入境计划，让人才与资金一同流入；还升级了「跨境理财通2.0」，扩大互联互通和基金互认，而且持续优化基金及私募基金的税制。

香港已经超越了瑞士，成为全球最大的跨境财富管理中心。在最新一期的《全球金融中心指数》，香港与伦敦只是相差一分，与纽约亦只是相差两分。香港金融已经站于世界之巅，想要超英赶美，真是指日可待。