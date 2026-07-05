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双非儿脑瘫案︱涉事医生薛守智专业失当罪成 被判除牌9个月、不设缓刑 个案拖延逾16年

社会
更新时间：11:21 2026-07-05 HKT
发布时间：11:21 2026-07-05 HKT

双非婴儿脑瘫案，拖延16年，上月终获重启聆讯并完成结案陈词后，因研讯小组指程序复杂，需时讨论裁决结果及撰写判词，预计需半日时间宣读判决，押至今日（7月5日）宣布裁决结果。医委会最终裁定，薛守智专业失当罪成。薛守智被判除牌9个月，不设缓刑。

涉事医生被斥证供不可信 对护士指控不合逻辑

案件争议在于何护士及涉事医生薛守智的证供。研讯小组认为，被告对何护士供词的指控不合理及不合逻辑，认为被告证供不可信，完全接纳何护士版本，不接纳薛供词版本。

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辩方称被告被描绘成「奸角」 要求允继续行医

辩方代表律师求情指，薛除今次案件外，过去31年纪录良好，未有收到其他投诉，认为事件是独立个别事件，同时因案件延误，对薛有不公，案件于过去13年对薛造成心理压力及困扰，面对重大控罪，使其有精神压力、不安及不确定。去年医委会决定永久搁置案件，惟其后重启，而判决更由无罪被判有罪，形容薛是坐上「程序过山车」。再加上案件被大量媒体报道，而薛于媒体中被描绘成一个「奸角」，已加重其应有刑罚。辩方建议研讯小组尽量轻判，认为医生同样是人，故会犯错，公众应对薛仁慈。因今次属一次性事件，辩方说薛重犯机会低，建议让薛继续行医才合理。

研讯小组：被告并无反省

研讯小组主席邓惠琼指，小组认为两名作供的护士何护士及许护士，在无寻求专业意见下作供，且在反复盘问下一致，认为二人证供真确。而护士于凌晨致电医生，必定不是因为被告所称的「浊奶」，因为一般「浊奶」情况可由护士处理，认为被告称护士因病人「眼定定」及「浊奶」等一般情况而于半夜致电医生，是不合理及不合逻辑。她续指，小组亦信纳控方提供的病人家属与薛于事发后8日会面的录音，期间薛称「我都系讲返畀你听，同我讲佢四点半怀疑抽筋」，认为何护士已于凌晨向薛反映怀疑病人有抽搐情况。

邓指，研讯小组考虑被告之前无任何定罪行为，亦考虑到病人因事件患上终生疾病，指判罚并非要惩罚医生，而是需维护医疗行业标准。事件中，被告医生对事件责无旁贷，将原本应由医生诊断的抽搐情况，坚称是相信护士专业判断，反映被告无反省。

内地夫妇黎志坚及彭红英，2009年12月到浸会医院产子，疑因医生未筛查乙型链球菌，最终导致儿子黎远建脑瘫，四肢残障。夫妇2010年向医委会投诉两名涉事医生，其中一名涉事医生薛守智的纪律研讯原订2016年7月举行，薛一方当时申请押后研讯获批，前后拖延近15年。医委会研讯小组去年决定，案件拖延时间过长，对被告「不公」，同意永久搁置研讯，引起社会哗然。政府介入后，医委会主动覆核决定，今年4月起重启聆讯。

记者：伍万庭

摄影：陈浩元

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