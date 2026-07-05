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双非儿脑瘫案︱拖延逾16年今日终裁决 上月初已完成结案陈词

社会
更新时间：08:36 2026-07-05 HKT
发布时间：08:36 2026-07-05 HKT

双非婴儿脑瘫案，拖延16年，上月终获重启聆讯并完成结案陈词后，因研讯小组指程序复杂，需时讨论裁决结果及撰写判词，预计需半日时间宣读判决，押至今日（7月5日）宣布裁决结果。

内地夫妇黎志坚及彭红英，2009年12月到浸会医院产子，疑因医生未筛查乙型链球菌，最终导致儿子黎远建脑瘫，四肢残障。夫妇2010年向医委会投诉两名涉事医生，其中一名涉事医生薛守智的纪律研讯原订2016年7月举行，薛一方当时申请押后研讯获批，前后拖延近15年。医委会研讯小组去年决定，案件拖延时间过长，对被告「不公」，同意永久搁置研讯，引起社会哗然。政府介入后，医委会主动覆核决定，今年4月起重启聆讯。

记者：伍万庭

摄影：陈浩元

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