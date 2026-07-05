Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

天文台：珠江口一带持续有强雷雨区发展 未来数小时部分地区雨势较大及有几阵强烈狂风雷暴

社会
更新时间：09:46 2026-07-05 HKT
发布时间：09:46 2026-07-05 HKT

天文台今早（7月5日）表示，指受活跃偏南气流影响，珠江口一带持续有强雨区发展，预料未来两三小时本港部分地区雨势较大及有强烈狂风雷暴。其后天文台再于9时45补充，受活跃偏南气流影响，珠江口一带持续有强雷雨区发展，预料未来数小时本港部分地区雨势较大及有几阵强烈狂风雷暴。市民外出时请留意天文台的最新天气消息，进行户外活动亦要时刻注意天气变化。

天气︱明日仍有几阵骤雨

活跃偏南气流正为广东沿岸带来骤雨及雷暴。本港地区今日天气预测，大致多云，有几阵骤雨及强烈狂风雷暴。初时部分地区雨势较大。日间部分时间天色明朗，市区最高气温约31度，新界再高一两度。吹和缓至清劲偏南风，初时高地间中吹强风。

展望明日仍有几阵骤雨。星期二及星期三骤雨较多及有雷暴。本周后期骤雨减少，渐转酷热。

天文台表示，热带气旋美莎克会在今日移入广西内陆并逐渐减弱。受活跃偏南气流影响，今明两日广东沿岸天气仍然不稳定。预料一道广阔低压槽及高空扰动会在本周中期为华南沿岸带来骤雨及雷暴。此外，位于西北太平洋的热带气旋巴威会在本周后期移向台湾以东海域，其下沉气流会为华南带来大致晴朗及酷热的天气。

最Hit
外佣帮4岁仔冲凉突变神速 港妈揭「暗黑交易」气炸：竟教避开天眼做这事⋯⋯｜Juicy叮
外佣帮4岁仔冲凉突变神速 港妈揭「暗黑交易」气炸：竟教避开天眼做这事⋯⋯｜Juicy叮
时事热话
19小时前
尖沙咀海景酒楼大特价！全场点心$7起／茶市7折 网民实试：10碟$150有找
尖沙咀海景酒楼大特价！全场点心$7起／茶市7折 网民实试：10碟$150有找
饮食
20小时前
都会大学「长者学苑」招生！7.15截止报名 $50起旁听中/英文/IT课程 毋须交功课及考试
都会大学「长者学苑」招生！7.15截止报名 $50起旁听中/英文/IT课程 毋须交功课及考试
生活百科
19小时前
乱换「美容花洒头」随时爆炸 专家拆解水温飙至70度原因 消委会警告4类要小心
乱换「美容花洒头」随时爆炸 专家拆解水温飙至70度原因 消委会警告4类要小心
家居装修
5小时前
博物馆通行证2026年最新优惠！长者$25全年免费参观景点 额外享16大主题乐园/餐厅优惠
博物馆通行证2026年最新优惠！长者$25全年免费参观景点 额外享16大主题乐园/餐厅优惠
生活百科
2026-07-04 09:29 HKT
米雪疑遭男士贴身闻发搭膊骚扰 身处酒楼身体蜷缩头耷耷 网民心疼：70岁承受咁嘅嘢
米雪疑遭男士贴身闻发搭膊骚扰 身处酒楼身体蜷缩头耷耷 网民心疼：70岁承受咁嘅嘢
影视圈
19小时前
港女贪轻松想入行做保安 过来人踢爆无冷气常态 加码揭露「一致命风险」吓退 网民识货狂推另一「舒服笋工」｜Juicy叮
港女贪轻松想入行做保安 过来人踢爆无冷气常态 加码揭露「一致命风险」吓退 网民识货狂推另一「舒服笋工」｜Juicy叮
时事热话
23小时前
开心购物节2026开锣！220+餐厅/超市/零售优惠合集 麦当劳/大家乐/百佳超市 另设79大乐悠咭专享折扣
开心购物节2026开锣！220+餐厅/超市/零售优惠合集 麦当劳/大家乐/百佳超市 另设79大乐悠咭专享折扣
生活百科
18小时前
霍震寰太太陈琪琪激罕现身 昔日邵氏美人曾舍命救子致重伤 撑拐杖出入无损优雅阔太气质
霍震寰太太陈琪琪激罕现身 昔日邵氏美人曾舍命救子致重伤 撑拐杖出入无损优雅阔太气质
影视圈
2小时前
钟景辉安息礼拜丨扶灵名单藏寓意 孙中山曾姪孙孙必胜送别挚友 杜琪峰谢君豪按排序致敬
钟景辉安息礼拜丨扶灵名单藏寓意 孙中山曾姪孙孙必胜送别挚友 杜琪峰谢君豪按排序致敬
影视圈
20小时前