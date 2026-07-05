天文台：珠江口一带持续有强雷雨区发展 未来数小时部分地区雨势较大及有几阵强烈狂风雷暴

天文台今早（7月5日）表示，指受活跃偏南气流影响，珠江口一带持续有强雨区发展，预料未来两三小时本港部分地区雨势较大及有强烈狂风雷暴。其后天文台再于9时45补充，受活跃偏南气流影响，珠江口一带持续有强雷雨区发展，预料未来数小时本港部分地区雨势较大及有几阵强烈狂风雷暴。市民外出时请留意天文台的最新天气消息，进行户外活动亦要时刻注意天气变化。

天气︱明日仍有几阵骤雨

活跃偏南气流正为广东沿岸带来骤雨及雷暴。本港地区今日天气预测，大致多云，有几阵骤雨及强烈狂风雷暴。初时部分地区雨势较大。日间部分时间天色明朗，市区最高气温约31度，新界再高一两度。吹和缓至清劲偏南风，初时高地间中吹强风。

展望明日仍有几阵骤雨。星期二及星期三骤雨较多及有雷暴。本周后期骤雨减少，渐转酷热。

天文台表示，热带气旋美莎克会在今日移入广西内陆并逐渐减弱。受活跃偏南气流影响，今明两日广东沿岸天气仍然不稳定。预料一道广阔低压槽及高空扰动会在本周中期为华南沿岸带来骤雨及雷暴。此外，位于西北太平洋的热带气旋巴威会在本周后期移向台湾以东海域，其下沉气流会为华南带来大致晴朗及酷热的天气。