宏福苑｜业主大会设四会场 民政总署：方便业主免长途跋涉 个人财产权益不纳入议程

宏福苑业主立案法团管理人合安管理有限公司今日（4日）宣布，将于7月19日（周日）早上11时召开特别业主大会，并分别于4个地点召开以方便业主参与，届时会透过广播同步进行。民政事务总署回复《星岛》查询指，宏福苑业主现分散居住于不同地区，合安安排多个场地同步举行会议，以便业主选择就近地点参与，属便民安排。而个别涉及业主个人财产权益或向政府施加行政要求的项目，因不属于法团的职权范围，故不被纳入议程。

民政总署指出，今次大会有别于一般法团业主大会，宏福苑的业主现已分散居住于不同地区，因此合安安排多个场地同步举行会议，以便业主选择就近地点参与，无需长途跋涉，属便民安排。这四个场地的选址，正是大多数居民暂居的过渡屋附近。

相关新闻：

宏福苑｜合安7.19召特别业主大会 4地点供居民选择出席

宏福苑｜特别业主大会设四会场 邓家彪赞双赢方案 物管业提醒无权处理业权买卖

业主可按优次4拣3 场地采抽签方式分配

由于各场地容纳人数有限，民政总署表示业主可按优次选择三个场地，合安将按业主的偏好及各场地容量作分配。若报名人数超出上限，将以抽签方式编配场地。大会采用抽签方式分配场地，而非先到先得。这是考虑到部分业主，特别是长者，未必能即时自行在网上登记，需透过亲友或区议员协助。四个场地的总容纳人数应该足以满足所有打算出席业主大会的业主。

涉及业主个人财产权益或向政府施加行政要求项目不纳入议程

至于议程方面，民政总署强调合安已咨询法律意见。合安作为管理人，有权按《建筑物管理条例》的规定，确保会议的议程事项属于法团的法定职权范围，即有关大厦公用部分的控制、管理及行政事宜，以维护会议的合法性。因此，个别涉及业主个人财产权益或向政府施加行政要求的项目，因不属于法团的职权范围，故不被纳入议程。

至于业主出席资格，民政总署指《建管条例》对「业主」有明确定义，即指在土地注册处纪录中显示，当其时拥有一幅建筑物土地的一份不可分割份数的人，或管有该份数的已登记承按人。