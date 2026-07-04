房委会「创业家」助青年品牌落地 档主：如「强心针」有信心踏出第一步

房委会今日（4日）举办「共筑・创业家2.0」创业2-gather Fun享会，共有5组、35个参加该计划的青年创业团队展示产品。有参与计划的档主表示，不但减轻了高昂的租金压力，更为他们注入信心，让品牌得以落地开设实体舖，并成功吸引海外客源。

香水品牌吸海外客 融入狮子山精神

经营香水品牌约10年的Belle表示，参加「创业家」计划约半年，最大得益是有了信心「踏出第一步」开设实体摊档，如「强心针」令她继续坚持创业，亦多了渠道接触海外客人。她提到，香港租金昂贵，同类型档位日租为900至1000多元，若每星期只在周末营运，每月单是租金已达5000至6000元。开设实体舖一直是她的创业目标，该计划正好帮助她跨出第一步，将节省的成本投放在购买香水原材料及研发包装上，专心「做好件产品」。

她透露，品牌投资成本约6位数字，过去主要透过网店及市集销售，累积了台湾和日本客源，甚至有热爱香港电影的日本游客对其产品情有独钟。但不少海外客人因运费昂贵，会选择直接来港购买，现时在大商场有固定的周末摊档，大大方便销售。她介绍道，香水以香港文化及饮食文化为主题，以「狮子山香水」为例，前调的粉红胡椒让人感觉明亮，乳香味则带来沉稳感觉，象征狮子山下正面坚毅的精神。

纸卷艺术变全职事业 冀艺术融入日常

另一位创业4年的饰物档主Amy，以「纸卷艺术」制成耳环、颈链和相框。去年她参加计划并成功获选，开设了首间实体摊档，现时已全职经营。她坦言，若非计划支持，难以承担高昂租金：「一开始唔觉得可以成为一个职业，会觉得系一个自己嘅小兴趣。」她起初只在网上和市集作副业经营，计划的出现令她有机会扩展品牌。她期望商场能继续提供机会让品牌延续：「唔想一年就完，希望可以继续行落去。」

这些精致小巧的耳环均以纸条卷成不同形状，再涂上树脂防水，纸张材质令饰品十分轻巧。她希望将艺术品大众化、日常化，让市民以日常佩戴的方式接触艺术。她认为传统画作或大型艺术品并非人人能负担，但将艺术元素融入小物，能让更多人找到共鸣，「睇到呢个作品联想到佢哋自己嘅故事」。

Amy称，作品灵感来自旅游及生活细节，例如在北京看到的古代门饰和石狮子；她笑言这也是她的「旅行日记」，立体地记录旅程与回忆。此外，她亦创作了如奶茶、菠萝包和求签筒等港式元素产品，大部份需时一至三小时制作，复杂款式更要逐粒砌成。

400呎实体店推旧衣改造 倡循环消费

经营服装品牌的Wawa表示，去年参加计划并获选后，于房委会辖下商场开设了一间约400呎的实体店。除了售卖自家设计服饰，店舖亦推出二手回收及改造服务。市民可将不需要的衣服交到门店，以换取现金或购物金，形成循环消费模式，减少浪费。

他指出，店舖每月可收集约150公斤、逾1000件二手衣物，经检视后，状况良好的会直接上架出售，需升级改造的则会以人手加工。例如房屋局局长何永贤当日穿着的牛仔外套，便是加上了钉饰和珍珠。

Wawa坦言，读书时期已有创业想法，「新一代大家应该都会想有自己嘅嘢，想为自己工作，而非为公司工作。」成立品牌后，有顾客因光顾而成为朋友，令他更有信心经营下去。他鼓励身边有意创业的年轻人申请计划，认为「先试下无妨」。

记者、摄影：何姵妤