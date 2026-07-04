​第32届香港国际教育及职业展开锣 助青年规划职涯前景

由香港中华厂商联合会（厂商会）主办的「第32届香港国际教育及职业展」一连两日（4日至5日）在香港会议展览中心举行。为入场人士提供一站式升学、进修及职业资讯。教育局局长蔡若莲、劳工及福利局局长孙玉菡、入境处处长郭俊峰、惩教署署长黄国兴等出席今日的启动礼。

蔡若莲：政府持续推动学术及职专教育「双轨并行」

蔡若莲致辞时表示，活动旨在为年轻一代提供升学与就业资讯，协助青年人规划未来。同时，政府持续推动学术及职专教育「双轨并行」，为不同志向的同学提供不同的学习路径，让学生掌握社会与职场所需技能。

她续指，政府正积极推动应用科学大学及应用学位发展，现时香港已有两所应用科学大学，并透过联盟加强院校与业界合作，以提升职专教育的吸引力与认受性。

孙玉菡：持续进修与自我提升在AI时代十分重要

劳工及福利局局长孙玉菡致辞时表示，今次活动兼具教育与就业资讯，除正规教育外，有意提升技能的青年可循职业培训进修。他提到，雇员再培训局将易名为技能提升局，除短期及就业相关培训外，亦会加强AI应用等技能为本课程；他亦指，AI年代持续自我增值不可或缺，政府会在AI知识传授方面投放更多资源。

中五生规划升学以个人兴趣及职业发展为主

大专院校毕业生魏同学及洪同学，为了解不同未来的职业导向前来参观，目前而言未有具体的计划，打算在参观后才考虑。

中五的苏同学及李同学则称，在考虑升学时，会以个人兴趣及职业发展为主。苏同学举例，若修读与艺术相关科目，会选择到日本留学，因为当地艺术市场发展较香港成熟。而是次活动让她更深入了解不同行业，对规划未来升学更有帮助。

负责内地升学摊位的姚小姐表示，人流较往年增加，而学生主要关注教学环境、课程细节、认受性等；负责海外升学的黄先生同样表示人流较往年增加，现场较多人咨询有关健康科技的学科，如物理治疗、职业治疗等。

今届展会共有三大展区，分别为「海外及内地升学区」、「本地升学区」，以及「职业广场」。有超过20个国家及地区逾1000间大专院校、教育机构和升学顾问，提供文凭、副学士、学士等课程资讯，大会亦安排超过25场专题讲座，由教育行业人士主讲，议题包括文凭放榜资讯、多元升学路向、AI时代下的职涯规划等。厂商会亦在今日的启动礼颁发奖学金。

实习记者：欧翔泰

摄影：刘骏轩