「共筑・创业家2.0」恒常化 第三期周一开放申请 房委会加码3个名额 

房委会今日（4日）举行「共筑・创业家2.0」创业2-gather Fun享会，房屋局局长兼房委会主席何永贤公布，未来该计划将恒常化，并于周一展开第三期招募创业者，报名期为3个月，至9月30日截止；又会加码推出3个商舖或快闪店名额，连同现时计划的12间商舖，合共提供15个商舖或快闪店名额。

何永贤联同房委会商业楼宇小组委员会主席游锦辉，房屋署副署长（屋邨管理）康荣杰到场参观和交流，由35个参加「共筑・创业家2.0」的青年创业团队分别介绍其创意产品。何永贤亦专程穿上出自创业团队的牛仔外套和橙色太阳花耳环，她在参观香水摊档时，用了567元购买三支具有香港特色的香水，分别是修道苑、果栏及港式冻柠茶。

让青年创业亦可善用空置商舖

何永贤于活动致辞时表示，除了身上的服饰，家中仍有不少出自创业团队的产品，不论是送礼，还是自用，都可以在房委会支持的创业团队中找到很有特色的产品。她称，房委会一直关心年轻人，为帮助青年上进、向上流，在房屋政策上协助他们置业，而旗下的商舖遍布各区，不时有些空间，年青人除了置业，亦希望能够创业，故像「栽培场地」般，提供空间给青年创业，亦可更加善用空间。

她表示，年青人创业最大阻碍是成本，若加上租金，会令他们「打消念头」，因此，首年于房委会旗下的物业试行「共筑・创业家」，提供10个铺位及Pop-up店舖，并设七个月免租期，之后引入「创业阶梯」概念，将计划延伸至三年期，并提供相应的阶梯式租金优惠，使参加者在首阶段完结后可以优惠租金持续经营业务；又强调，计划并非长期补贴，而是希望年轻人能逐步成长。

产品多以香港独有元素为灵感

她提到，创业家产品多以香港独有元素为灵感，如香水加入果栏气息；耳环设计融入奶茶、菠萝包等本地特色，既为商场带来「清新」亦贴近市民生活，「第一是类别清新，有好多是无想过，原来香港有人自己做香水，亦扣连著香港特色」，与一般商店不同的是，创业家亲身参与经营，与顾客互动、讨论如何订制。

她称，社会各界对计划反应正面，第二年更获得商界踊跃支持，目前已有17间企业响应，连同房委会提供的商舖，提供超过70个商舖及快闪店的创业机会，规模是首阶段的七倍之多。踏入第三年，该计划将恒常化，「房委会永远都有商舖做『创业家』」，亦呼吁商界考虑在旗下商场或项目中，保留部分空间恒常予创业家。

提供15个商舖或快闪店名额

至于计划第三期将于周一展开招募，她呼吁，有意参加的年轻人可于暑假期间准备计划书，并于9月30日前提交，房委会将加码推出3个商舖或快闪店名额，连同现时计划的12间商舖，合共提供15个商舖或快闪店名额。而入选的团队除可进驻新增舖位或于现有空缺时适时递补外，更有机会获转介至商业伙伴进行配对。透过「政府、商界、青年」三方协作，为青年开拓更多元化的市场。她称，过往收到的计划书创意十足，期望第三期能吸引更多具潜力的年轻人加入。

记者、摄影：何姵妤