狮子会国际年会三度选址香港 料1.7万全球代表参与 彰显香港国际会展之都地位

旅发局全力支持在港举行的「第108届狮子会国际年会」于7月3日至7日在香港亚洲国际博览馆举行，吸引约1.7万名全球代表参与。继 1992 年及2005 年后，国际狮子会今年再度选址香港举办这项国际旗舰会展活动，充分彰显香港作为「亚洲盛事之都」及「国际会展之都」的地位与吸引力。

三度选址香港突显亚洲国际都会魅力

旅发局主席林建岳表示，旅发局很高兴能与国际狮子会中国港澳303区携手合作，成功争取年会第三度在港举行。这项盛事肯定了香港作为国际会展枢纽及首选会展旅游目的地的地位，亦彰显香港在世界级会展设施、国际航空枢纽地位、多元独特的旅游体验及优质好客的接待服务等方面的综合实力。这些优势正是吸引国际会议落户香港、商务旅客一访再访的原因。

林建岳补充，旅发局热烈欢迎各地代表，并已联同业界为与会者度身订制旅游行程及专属礼遇，吸引他们延长留港时间，亲身体验香港的独特魅力。

旅发局主席林建岳表示，旅发局很高兴能与国际狮子会中国港澳303区携手合作，成功争取年会第三度在港举行。

作为全球最大的服务组织之一，国际狮子会在超过200个国家及地区拥有逾140万名会员及约50,000个分会。自1917年创立以来，该会致力透过多元化的社会服务及人道援助工作回馈社会，惠及全球各地社群。

第108届狮子会国际年会荣誉主席暨国际狮子会前会长谭荣根指出，香港中外文化荟萃，拥有完善的专业服务和会展活动配套，是举办此项国际盛事的理想之选。他相信年会能为全球会员提供广阔的交流平台，共探国际服务发展，并让会员亲身体验香港的世界级美食与文化魅力。各地代表回国后将成为香港的最佳推广大使，以亲身经历向世界说好香港故事。

数千会员集体耍太极挑战世界纪录

「第108届狮子会国际年会」于7月3日至7月7日，一连五天在亚洲国际博览馆举行。为配合年会在港召开并弘扬中国传统文化，大会将于活动尾声举办一项前所未有的世界纪录挑战。

届时，数千名国际会员将齐集香港集体耍太极。此活动不仅倡导全民运动，更旨在提升会员对联合国可持续发展目标的认识，为今次盛会划上具深远意义的句号。

旅发局全方位联动业界推专属礼遇

作为本届年会的支持机构之一，旅发局积极联同本地旅游业界及多个主要景点，推出一系列专为与会代表而设的旅游行程与专属礼遇，以鼓励代表深入探索香港的多元文化与独特旅游魅力。

展望未来，旅发局将继续积极争取更多具影响力的国际会展及大型盛事落户香港，以进一步提升香港作为全球商务及休闲旅游首选目的地的竞争优势和吸引力。