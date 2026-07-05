科技园积极培养及招揽创科人才 兴建「创新斗室第二期」 提供近千单位

国家「十五五」规划支持香港打造国际高端人才集聚高地，香港科技园公司（科技园公司）一直积极培育及吸引优质创科人才，包括正全速启动在白石角海滨公园兴建「创新斗室第二期」（InnoCell 2.0）。项目早前已获得沙田区议会房屋及发展规划委员会支持通过，目标于2031年初竣工。香港科技园公司行政总裁黄秉修表示，项目标志著科技园公司在完善创科生态圈，特别是在创科人才发展不遗余力的决心，以协助香港成为国际创科人才枢纽。

一期入住率达九成 长期供不应求

人才是推动创科发展的核心引擎，近年本港创科发展蓬勃，带动海外及本地科研人才对生活配套的需求急增。科技园公司早于2021年推出首座「创新斗室」（InnoCell），提供约500个住宿床位，涵盖适合单人、双人或家庭入住的套房等多种房型，供合资格的香港科学园租户及园区公司员工申请入住。目前，InnoCell的平均入住率高达九成，宿位供不应求，长期有轮候名单。

提升二期规模 房型切合市场需求

为接对国家发展战略，科技园积极吸纳海内外人才以壮大创科生态圈，扩充住宿配套，敲定兴建InnoCell 2.0，选址于科学园南面，以缓解人才住宿的燃眉之急。项目落成后将提供约915个单位，供在园区工作的海内外创科人才居住，预计可容纳约1200人。而因应创新斗室的经验及市场需要，设有双人及单人单位两款房型，以减轻外地创科人才来港发展的适应成本，让科研人员可专注于技术研发。

InnoCell 2.0计划于2027年第四季正式展开工程，目标于2031年第一季竣工。

InnoCell 2.0选址于白石角海滨公园，项目落成后将提供约915个单位，供在园区工作的海内外创科人才居住。

重置海滨休闲用地 实现社区共赢

在积极发展InnoCell 2.0的同时，科技园公司亦兼顾周边社区的福祉。InnoCell 2.0选址于白石角海滨公园，科技园公司将重置约4200平方米、包含绿化草坪及全新海滨广场的公共休憩空间，24小时开放予公众使用，并连接现有白石角海滨长廊及科学园路，提供连贯的行人通道，

周边环境和生态融为一体，达至与项目整体调和舒适的户外环境。

黄秉修重申，推动香港成为国际创科中心，人才至关重要。除了吸引海内外人才来港发展，科技园亦全方位培育创科人才，例如于去年10月启动全新人才计划「Talent Foundry」，为工程、计算机科学等相关学系的本地大学生行业技能培训，涵盖微电子、人工智能、大数据、绿色科技等前沿行业，截至今年3月，近1800人次的大学生参与。科技园亦与逾200间园区公司合作推出实习计划；亦积极举办招聘活动，吸引人才加入创科界，致力构建更具吸引力的国际创科人才高地。推动InnoCell 2.0计划，将大大增加香港对创科人才的吸引力，加速创科发展。

推动香港成为国际创科中心，人才居首要位置。