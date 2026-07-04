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袁旭健上任后马不停蹄落区 了解前线同事工作日常︱KellyOnline

社会
更新时间：13:41 2026-07-04 HKT
发布时间：13:41 2026-07-04 HKT

刚上任半个月的食物环境衞生署署长袁旭健，昨（3日）日马不停蹄，除了到场支持「亚洲银发康护养生展」的食环署「绿色殡葬·爱在延续」特色摊位外，亦到元朗区探访前线员工，为他们打气及了解其日常工作。

食物环境衞生署在社交平台发文指，袁旭健昨日先到洪水桥环境衞生大楼及洪元路垃圾收集站，了解相关设施的使用情况，并与前线员工交流，亲手派发樽装饮用水，为大家消暑解渴，并深入了解他们最真实的工作日常。

其后，再观看小型洗街车队以「高速清洗盘」的示范操作，展现善用科技提升地区清洁效率的成果。之后再去到落马洲（新田）公共运输交汇处公厕，听取有关「智环保公厕」的最新介绍，了解如何透过智慧科技优化公共衞生服务。

袁旭健最后并听取有关太阳能清凉休息站及装备运作模式，以及视察了专为提升员工福利而设的改良版工作制服及个人装备。袁旭健感谢每一位前线同事的默默付出，让香港市容更整洁。
 

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